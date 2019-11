Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Ankara Meclisi’nden Ankara için birlikte hareket sözü

Başkent Ankara Meclisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye Başkent Ankara Meclisi Genel Başkanı Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Onursal Başkan Ayhan Sümer ve üyeler katıldı. Ziyarette, Ankara’nın tarihi, sorunları ve çözümleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu, destek sözleri verildi.

YAVAŞ YENİ UYGULAMAYI TANITTI

Başkent Ankara Meclisi üyelerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından söz eden Başkan Yavaş, yeni projeler hakkında bilgi verdi:

“Mobil uygulama yapıyoruz. Bu uygulamayla hem belediyeyi eleştirebilecek hem de çalışmalar konusunda destek olabileceksiniz. Projelerle ilgili fikirlerinize ulaşabileceğiz. Yaşadığınız her türlü problemi ister sesli, ister fotoğraflı, isterseniz de görüntülü olarak bize ulaştırabileceksiniz. Doğalgaz ve su gibi işlemlerinizi yapabileceksiniz. Taksi ve otobüs ücretinizi ödeyebileceksiniz. Birebir iletişim halinde olmamızı sağlayacak, çok özellikli bir uygulama olacak.”

“ANKARA’YA SAHİP ÇIKMANIN ZAMANI GELDİ”

Kış aylarında tuzlama çalışmalarının muhtarlarla imece usulüyle yürütüleceğinden ve sosyal yardımlarda haksızlık yapılmaması için çok çalışacaklarından bahseden Başkan Yavaş, sağlık termal turizmiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

“Ankara bizim, hepimizin partisi Ankara” değerlendirmesinde bulunan Başkan Yavaş, şöyle devam etti:

“Ankara’daki insanları harekete geçirmenin, Ankara’ya her yönüyle sahip çıkmanın zamanı geldi. ‘81 İl Anadolu Kültür Projesi’ diye bir projemiz vardı. Yer bakıyoruz ama 3’e mi 4’e mi bölelim, hepsini tek bir alanda mı yapalım diye karar veremedik. Bunu her ilin valisi, belediye başkanı ve buradaki vakıf ya da dernek başkanlarıyla yapacağız. Biz yer göstereceğiz, alt yapısını yapacağız. O kültürün burada yaşamasını istiyoruz. Anadolu kültürlerini hep birlikte paylaşmak istiyoruz. Bunun için de sizlerden destek bekliyorum. Bu şekilde Ankara’nın yaşayan kültürünü de zenginleştirmiş olacağız. Projelerle ilgili desteklerinizi bekliyoruz.”

SÜMER: “HER KONUDA DESTEKÇİNİZ OLACAĞIZ”

Başkent Ankara Meclisi’nin 89 yaşındaki Onursal Başkanı Ayhan Sümer, Büyükşehir Belediyesi’ne destek olacaklarını vurgulayarak, “81 yılımı Ankara’da geçirdim. Ankara’da çok büyük hatıralarım var. Girmediğim sokak, semt yoktur. Ankara sevdalısıyım. Sayın Başkanımızın Allah vergisi bir güvenilirliği var. ‘Bu adam doğru adam’ diyorum. Bir Ankaralı olarak kendisinin başarılı olması için her zaman, her konuda yanınızda olacağım. Meclis olarak her konuda destekçiniz olacağız” dedi.

CEYLAN: “HER ŞEYDEN ÖNCE ANKARA'YI YAŞAYANLARA TANITMALIYIZ”

Ziyarette Başkent Ankara Meclisi hakkında bilgi veren Genel Başkan ve Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, şunları kaydetti:

“Ankara’daki en büyük sıkıntı, burada yaşayanlar sanki emanetçi gibiler. Ankara’yı sahiplenemiyor, içselleştiremiyor. İnsanların Ankara ile ilgili aidiyet duyguları zayıf. Hiç kimse Başkentli olmanın gururunu ve şerefini yaşayamıyor. Biz bu eksiklikleri tamamlamak istiyoruz. Ankara’nın sorunlarına, eksik kalan konularına destek olmaya çalışıyoruz. Ankara’da yaşayanlar, Ankara’yı çok iyi tanımıyor. Her şeyden önce Ankara’yı Ankara’da yaşayanlara tanıtmalıyız. Ankara’daki alışveriş merkezlerini herkes bilir ama Ulus’un derinliklerinden kimsenin haberi olmaz. Ankara’ya sahiplik, Başkentlilik duygusunu artırmayı amaçladığımız bu sivil harekete destek olacağınızdan şüphemiz yok.”

27 ARALIK ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA GELİŞİNE GÖRKEMLİ KUTLAMA

Nevzat Ceylan, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Esnaf Odası ve Başkent Ankara Meclisi’nin 27 Aralık Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 100. yılına özel görkemli bir program hazırlığında olduğunu ifade etti.