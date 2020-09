Büyükşehir ve hayvansever iş birliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvanseverlerle iş birliği yapmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Mamak Tepecik Dostlar Mahallesi’nde 400’den fazla sokak hayvanına gıda, barınma ve kısırlaştırma desteği verdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Fuat Uzun ise taşınma aşamasında olan ve halen 2 binden fazla sokak hayvanına ev sahipliği yapan Gölbaşı Hayvan Barınağı’na giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yavaş’ın göreve geldiği günden bu yana “Başkentte yaşayan her canlı değerlidir” anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor.

7/24 esasına göre çalışan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sokak hayvanlarının doğal yaşam ortamlarında gıda ve barınma sıkıntısı yaşamamaları için gönüllülerle iş birliğini sürdürüyor.

Başkentin dört bir yanında sokak hayvanlarına gıda, mama ve kısırlaştırma desteği veren Büyükşehir Belediyesi, Mamak Tepecik Dostlar Mahallesi’nde 400’den fazla sokak hayvanına bakan hayvanseverlerin çağrısına sessiz kalmadı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri hayvanseverlerle iş birliği yaparak 400’den fazla sokak hayvana gıda, barınma ve kısırlaştırma desteği verdi.

CAN DOSTLAR BÜYÜKŞEHİR’E EMANET

Sokakta yaşayan can dostların Büyükşehir’e emanet olduğunu dile getiren Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Arslan verilen desteğe ilişkin şu bilgileri verdi:

‘‘Zor şartlar altında can dostlarımıza bakmaya çalışan gönüllü bir dostumuzun yanına geldik. Kısırlaştırma konusunun yanı sıra ilaç yardımını ileri seviyelere çıkaracağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman onun yanında olduğumuzu ve bundan sonra da olacağımızı söyledik.’’

BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için kendileri ile iş birliği yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden hayvan severler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Özgü Demiralli “Burada 400’ü aşkın hayvana bakıyoruz. Bizlere mama desteğinin yanı sıra çocuklarımı kısırlaştırma da yardım eden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim’’

Zeki Çiçek:‘‘Buraya gelerek kedi ve köpeklerimize mama yardımının yanı sıra kısırlaştırma tedavisi için yardımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Mansur Yavaş Başkanımıza çok teşekkür ederim.’’

GÖLBAŞI HAYVAN BARINAĞINDA TAŞINMA HEYECANI

Tahliye aşamasında olan ve 2 binden fazla sokak hayvanına ev sahipliği yapan Gölbaşı Hayvan Barınağında iyileştirme çalışmaları ise hala tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Fuat Uzun ise Çankaya Karataş Mahallesi’nde kurulacak yeni barınağa taşınma heyecanı yaşayan Gölbaşı Hayvan Barınağını ziyaret etti, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan’dan taşınma işlemleri ile ilgili olarak bilgi aldı. Aslan ise taşınma ile ilgili şu bilgileri verdi:

‘‘Gölbaşı Hayvan Barınağı’na gelen Sayın Genel Sekreter Yardımcımız Fuat Uzun Beyi barınak hakkında bilgilendirdik. Hep söylediğimiz gibi Gölbaşı Hayvan Barınağı’nın fiziksel şartları iyi değil. Ancak iyileştirme yaptık. Barınağımızda bulunan hayvanların temizliğinin yanı sıra beslenmelerine çok dikkat ediyoruz. Ankara’mıza modern bir yeni bir barınak oluşturuyoruz. En yakın zamanda Karataş’ta kurulacak olan barınağımıza can dostlarımızı taşıyacağız.’’