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Büyükşehir'den yerli üreticilere damızlık teke desteği

Başkent ekonomisini canlandırmak için kırsal kalkınma desteklerine devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de Başkentli hayvan üreticilerine ilk kez damızlık teke desteğinde bulundu.
Büyükşehir'den yerli üreticilere damızlık teke desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceleyen projelerle hem yerli üreticinin ekonomisine katkıda bulunmayı hem de Başkent ekonomisini canlandırmayı hedefliyor.
Yerli üretimi teşvik eden projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de 134 hayvan üreticisine ilk kez toplam 379 adet damızlık teke desteğinde bulundu.

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HEDEF: ANKARA KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜRETİMİNİ VE TİFTİK KALİTESİNİ ARTIRMAK

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Ankara'nın en önemli simge değerinden biri olan “Ankara Keçisi” yetiştiriciliğini desteklemek, tiftik kalitesini ve miktarını artırmak, yetiştiricilere ekonomik olarak katkıda bulunmak amacıyla damızlık teke dağıttı. 
 Ayaş, Güdül, Nallıhan, Beypazarı, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kahramankazan, Çubuk, Kalecik, Altındağ, Keçiören, Elmadağ, Sincan, Polatlı, Haymana ve Bala ilçelerinde dağıtımı tamamlanan damızlık tekeler, “Halk Elinde Islah Projesi” kapsamında ıslah edilen tekelerden seçildi.          

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HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNİ SEVİNDİREN DESTEK

 Büyükşehir Belediyesinin yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı olan damızlık teke desteğinden yararlanan ve bu desteğe yoğun ilgi gösteren yetiştiriciler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:
-Mehmet Serdar Yörük: “Bu tekeler sayesinde hayvanlarda kan değişimi olacak, bu çok güzel.”
-Süleyman İlhan: “3 adet damızlık teke aldım, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Bu tarz desteklerin devamını bekliyoruz. Tiftiğinden dolayı ve damızlık olduğu için gen değişimi sağlayacağız böyle bir katkısı olacak.”
-Durmuş Turgut: “Damızlık olduğu için kan değişimi sağlayacağız, çok iyi bir hizmet.”
-Suat Özçelik: “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun devamını da bekliyoruz. Teke desteği sayesinde üretimi çoğaltmış olacağız. Bu hizmetin bizlere ekonomik desteği büyük. Tiftiği, sütü her şeyi çok kıymetli.”
-Selman Ankaralıoğlu: “Bu hizmetin bizlere desteği çok büyük. Irk değişimi için kullanacağız. Tiftik verimi yükselecek, ırkı ve kanı değişecek. Çok memnunuz.”
-Şevket Yılmaz: “Çocuğumla beraber hayvancılık yapıyoruz. 4 tane yüzde 75 hibe ile teke aldım. Bu hizmetten memnun kaldım.”
-Ferhat Aydın: “Gayet uygun fiyatlarda teke desteği veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Mansur Bey’in girişimiyle çok güzel işler yaptı. Hayvancılık yapanları ve çiftçileri her şekilde destekliyor. Allah başkanımızdan razı olsun.”
-Yusuf Ünal: “Çok faydalı bir proje olmuş. 30 tane hayvanım var. Bir tane bile sürüme hayvan katsam çok faydası var.”
-Hulusi Taşkıran: “Bu hibe desteğe çok cüzi bir rakam ödedik. Belediyemiz bize yardımcı oluyor. Büyükşehir Belediyesinden aldığım tekeleri sürüme katacağım. Sürüm her geçen gün çoğalacak. Birkaç yıl sonra da büyük teke olacak ve o zaman daha verimli hale gelecekler.”
-Salim Kökçe: “Gençlerin hayvancılık yapabilmesi için güzel bir teşvik ama daha fazla bu desteklerin artırılmasını istiyoruz. 250 hayvanım var ve  belediyeden de 4 tane teke aldım.”  
-Hüseyin Tiftik: “Küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvancılık yapanlar için çok güzel bir destek. 800 tane Ankara keçim var. Uzun vadeli bir destek olacak bize. Yüzde 75 hibe ile bu tiftik tekeleri aldık bize uzun vadede çok katkıları olacak. Hayvancılığın nesli kesiliyor, eğer destekleri artırırlarsa yapmaya devam edeceğiz.”

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