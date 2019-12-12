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Büyükşehir'in K-9 köpekleri girdikleri sınavı geçtiler

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 2 K-9 Canlı İnsan Arama Kurtarma Köpeği, AFAD Samsun İl Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen “Uluslararası Canlı İnsan Arama Kurtarma Sınavı”nı başarıyla geçti.
Büyükşehir'in K-9 köpekleri girdikleri sınavı geçtiler

LEON VE EX ARTIK LİSANSLI 

Ankara İtfaiyesi Eğitmeni Dinçer Gülbağı koordinasyonunda K-9 Eğitmeni Ergin Yılmaz tarafından eğitilen 4,5 yaşındaki Leon ile H. İbrahim Ünver’in eğittiği 2 yaşındaki EX isimli köpek, lisans almaya hak kazandı.
Leon ve EX isimli K-9 Canlı İnsan Arama Kurtarma Köpeği, Ulusal ve Uluslararası Arama Kurtarma Belgesi alarak hem yurt içinde hem de yurt dışında göreve hazır olduklarını belgeledi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, K-9 köpeklerinin Ankara İtfaiyesi eğitmenlerince yoğun eğitim programı sonunda yetiştirildiğine dikkat çekerek, “Köpeklerimizin katıldığı uluslararası sınavda K-9 Canlı İnsan Arama Kurtarma Belgesi almasından büyük mutluluk duyduk. Böylece Ankara İtfaiyesi’nin göreve hazır K-9 Canlı İnsan Arama Kurtarma Köpeği sayısı 4’e ulaştı” dedi. 

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