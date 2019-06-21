'Buzağı ölümleri'ni önlemek için 'ultrasonlu takip'

‘Buzağı Kayıplarının Önlenmesi Projesi’ kapsamında pilot bölge olarak seçilen Ankara’nın 17 ilçesindeki gebe hayvanlar, özel kurulan veteriner hekimlerce ultrason cihazı ile gebelik süreçleri takip ediliyor.

Türkiye’de yılda ortalama yaklaşık 4. 5 milyon buzağı doğarken bu buzağıların yüzde 15’i çeşitli nedenlerden dolayı ölüyor. Bu kayıpların ülkemize maliyeti 2 milyar lirayı geçiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, buzağı kayıplarını en aza indirmek ve bu buzağıların ekonomiye kazandırılarak ülkemizin et- süt ihtiyacını karşılayabilmek için son birkaç yıldır ‘Buzağı Kayıplarının Önlenmesi Projesi’ kapsamında önemli çalışmalara imza atıyor.

PİLOT BÖLGE ANKARA

Bakanlık, son olarak söz konusu proje çerçevesinde pilot bölge olarak seçtiği Ankara’nın 17 ilçesinde veteriner hekimlerden oluşan toplam 160 kişilik uzman bir ekip kurdu. Kurulan bu ekip Başkent’in hayvancılık yapılan 17 ilçesindeki 18 bin işletmede gebe hayvanlarının kontrolünü yapıyor. 150 binin üzerindeki gebe dişi hayvanının seyyar ultrason cihazı ile gebelik süreci takibe alınıyor. İşletmelerdeki gebe dişi hayvanlarda herhangi bir tehlike yaşanması halinde erken müdahalede bulunuluyor. Hayvan yetiştiricileri ise bilinçlendiriliyor. Uygulamanın başarılı olması halinde diğer 80 ilde yaygınlaştırılması planlanıyor.

ÖN ÖNEMLİ NEDENİ HAYVAN HASTALIKLARI

Uzmanlara göre buzağı ölümlerinin en önemli nedeni hayvan hastalıkları. Bir diğer önemli neden ise bilinçsiz besleme geliyor. Hayvan hastalıkları ile yeterince mücadele edilmemesi, koruyucu hekimlik uygulamalarının önemsenmemesi ve doğumdan sonra doğru beslenme yapılmaması buzağı kayıplarının çok yüksek olmasına neden olduğu belirtiliyor. Buzağı ölümlerinin en aza indirilmesi halinde Türkiye’deki et ve süt ihtiyacı bir nebze karşılanmış olacak.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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