BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil yağ fiyatlarıyla ilgili açıklama

BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, bitkisel yağ yapımında kullanılan ürünleri büyük oranda ithal ettiğimizden dolayı yağda fiyat artışı yaşandığını belirterek, “Rusya ve Ukrayna’dan ithal ediyoruz. Ton başına 1325 dolar istiyorlar” dedi.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, son bir yılda sıkça gelen zamlarla dikkatleri üzerine çeken sektöre yönelik 2020 yılı değerlendirmesi ve 2021'deki öngörülerine ilişkin TOBB binasında bir basın toplantısı düzenledi.

ÜRETİMDEKİ DÜŞÜŞ FİYATLARA YANSIDI

Büyükhelvacıgil, bitkisel yağ yapımında kullanılan ürünleri ülkemizin büyük oranda ithal ettiğini anlatarak söz konusu ürünlerin üretiminin mutlaka artırılması gerektiğini kaydetti. Bitkisel yağa gelen fahiş zamlardan üreticilerin kesinlikle bir etkisinin olmadığını, dünyadaki gelişmelerden dolayı yağa zam geldiğini söyleyen Büyükhelvacıgil şöyle devam etti:

“2020 yılında ülkemizde de ayçiçek rekoltesinde düşüşler yaşadık. 2,5-3 milyon ton dolayındaki ihtiyacımıza karşılık, 1 milyon 300 bin ton dolayında üretim gerçekleşti. Ayçiçekte, ülkemizde 2019 yılında çekirdek fiyatı 2 bin 500 TL iken 2020 yılında bu fiyat 4 bin 950 liraya kadar yükseldi. Aynı şekilde ham yağın fiyatı geçen yıl 5 bin 300- 5 bin 400 TL civarı iken, bu yıl 10 bin TL sınırını aşmış durumda. Dünyada da benzer bir durum yaşandı diyebiliriz. En büyük üreticilerden biri olan Rusya, 2019 yılında 15.5 milyon ton rekolteye ulaşırken, 2020 yılında bu miktar 13.2 milyon tona düştü. Ukrayna’da ise 16.7 milyon tondan 14.5 milyon tona geriledi. Karadeniz havzasında yaşanan bu düşüşler fiyatlara yansıdı. Son haftadaki fiyatları incelediğimizde, ithalat fiyatının ayçiçeği tohumunda ton başına (CIF) 700 dolar civarında olduğunu, ham yağın ithalat fiyatının ise ton başına 1325 dolar civarında gerçekleştiğini görüyoruz.”

FİYATLARDAKİ ARTIŞ ÜRETİCİLERE BAĞLI DEĞİL”

“Doların da karşılıksız basılmasıyla emtia fiyatlarına müthiş yönelme oldu.

Rusya ve Ukrayna'nın dışarıya mal vermemesi ve orada fiyatların yükselmesi de bizi burada etkiledi. Dünyada emtia fiyatlarının yükselmesi, tamamen sektörün dışında yaşanan süreçle tüketiciye yansımış oldu. Dünya genelinde soya, kanola, aspir gibi diğer yağlı tohum gruplarında rekolte eksikliği oluşurken, Çin, Hindistan gibi sektörün büyük oyuncuları, soyadaki fiyat artışından dolayı Karadeniz havzasından ayçiçek alımına yöneldi.

Kur baskısı ile beraber, rekolte düşüşleri, kuraklık gibi nedenlerden dolayı 2020 yılında küresel düzeyde ayçiçekte ve yağlı tohumlarda fiyat artışlarına maruz kaldık. Ayçiçeğinde dünyanın en büyük ithalatçısı konumundayız. Doğal olarak sektörümüz başka ülkelerde artan ayçiçeği tohumu ve ham yağ fiyatlarından olumsuz etkileniyor ve daha pahalıya ham madde ithal etmek durumunda kalıyor. Bu da raflara maalesef fiyat artışı olarak yansıyor. Bu durum kesinlikle sektörün dışında gelişen sebeplerden kaynaklanmaktadır.”

“ÜRÜN YOKSA FİYATI KONUŞMANIN ANLAMI YOK”

Büyükhelvacıgil, uzun yıllar bu ülkede 5 litre yağ fiyatının 25 lirayı geçmediğini hatırlatarak, “ Bugün geldiğimiz noktada 75 liraya kadar geldik. Bugün ham yağın 10 bin lira olması da rafa yansımadı. O da bir müddet sonra rafa yansıyabilir. Dolayısıyla bir yüzde 20'ye varan artış daha olabilir diye öngörüyorum ama bu bizden kaynaklanmıyor. Çünkü biz yağı ithal etmek zorundayız. Önemli olan malı bulabiliyor olmamız. Ürün yoksa fiyatını bile konuşmanızın anlamı olmaz zaten, fiyat gelip geçicidir” dedi.

ÇİFTÇİMİZ DAHA İSTEKLİ OLACAK

Büyükhelvacıgil, bu yıl gıdaya olan yatırımın artması ve pandemi nedeniyle fiyatlarda meydana gelen artışın çiftçimizin yüzünü güldürdüğünü belirtti. Büyükhelvacıgil, yağlı tohumlar özellikle ayçiçeği, birim alanda en yüksek katma değeri sağlayan ürünler olduğunu ifade ederek, “2021 yılında çiftçimiz ayçiçek ekiminde daha istekli olacak. 2021 yılında üretimi arttırmalı mümkünse 2 milyon tonun üzerine çıkarmalıyız. Yağlı tohumların, özelliklede ayçiçeğinin birim alandan en yüksek katma değeri sağlayan ürünlerden biri. Bu yönüyle ülke toprağının daha yüksek katma değerli ürünler için değerlendirilmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Devletimiz de bu isteğe destek vermeli, özellikle atıl durumdaki tarım arazilerinde de ayçiçek ekimi için çiftçimizi teşvik etmelidir” sözlerini aktardı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-