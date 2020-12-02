  • BIST 1.325
  • Altın 462,166
  • Dolar 7,8681
  • Euro 9,5144
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 2 °C
»

Cadde ve sokaklar temizleniyor

Sincan Belediyesi, ekipleri ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken bir yandan da ilçe genelinde zabıta ekipleri sosyal mesafe, hijyen ve maske denetimini arttırdı.
Cadde ve sokaklar temizleniyor

14 Şubat’ta salgın daha Türkiye’ye gelmeden çalışmalara başlayan Sincan Belediyesi ekipleri hijyen seferberliğini ara vermeden yürütüyor, dezenfekte çalışmalarına planlı bir şekilde devam ediyor.

Cadde ve Sokaklar İlaçlanıyor
Sincan Belediyesi 25 dezenfekte personeli ve 15 hizmet aracı ile gece-gündüz hizmet veriyor.  

57 mahalle 1676 cadde ve sokak haftada bir ilaçlı suyla yıkanıyor. 2 bin 78 Kamu alanları haftada bir; özel alanlar, özel ve ticari araçlar talep halinde dezenfekte işlemi yapılıyor. Vaka çıkan binalar ise anında dezenfekte ediliyor. Bugüne kadar da 4 bin 560 binada dezenfekte işlemi yapıldı. 

basliksiz-1-001.jpg

Özel ve kamu alanı için 156 bin 790 litre dezenfektan kullanıldı. El dezenfektanı için kullanılan malzeme miktarı ise 28 bin 356 litre. Sokak ve caddelerde 147 bin 100 litre dezenfektan kullanılırken 420 adet dezenfektan standı dağıtıldı. 

ATM, park, cami, pazar yeri, aile sağlığı merkezleri gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda da rutin olarak dezenfekte çalışmaları devam ediyor. 

Sincan Belediyesi Tedbiri Elden Bırakmıyor
Belediye binası girişinde HES kodu zorunluluğu getirildi. Toplum sağlığını tehdit eden bu durumların bertaraf edilebilmesi için belediye binasına girişlerinde HES kodu kontrolü yapılıyor. İşlemler sırasında vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları sık sık hatırlatılıyor.  

Denetimler Artarak Devam Ediyor
Vaka sayılarının artmasıyla birlikte ilçede önlemler daha da sıkılaştırıldı. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar tek tek denetleniyor. Esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulunuluyor. Tedbirlere uymayan esnaf ve işletmeler hakkında yasal işlem uygulanıyor.

Semt Pazarlarına Sıkı Düzenleme
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeni ile kapalı olacak pazar yerleri hafta içi belirlenen yerlerde hizmet verecek.
Cumartesi günü kurulan Yenikent Merkez Semt Pazarı ve Yunus Emre Mahallesi semt pazarı Cuma günü,
Pazar günleri kurulan Pınarbaşı ve Törekent Mahallesi Semt Pazar yerleri pazartesi günü kurulacak. 
Diğer Pazar yerleri aynı gününde devam edecek. 

9a1a7206.jpg

Zabıta ekipleri, pazarların sabah kuruluşundan akşam kapanış saatine kadar önlem alıyor, semt pazarlarını giriş çıkış noktalarında sıkı denetim yapılıyor. Vatandaşların ve esnafın pazara maskesiz ve eldivensiz girmemesi, sosyal mesafe kuralına uyması konusunda gerekli uyarılarda bulunan ekipler kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyor. 

Sokaktaki Canlarımız Da Unutulmuyor. 
Koronavirüs sürecinde halk sağlığını korumak için aylardır sahada özverili bir çalışma yürüten Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sokaktaki canlarımıza da sahip çıkmaya devam ediyor. Acil müdahale aracı ile yardıma muhtaç can dostlarımızın her yerde tedavileri gerçekleştirilirken, sahipsiz dostlarımız da yeni ailelerine kavuşuyor. Ekipler her gün 35 besleme noktasında sokaktaki canlarımızın aç kalmaması için mama takviyesinde bulunuyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan günlerde de hem besleme hem de tedavi işlemleri uygulanmaya devam edecek.

7-005.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Köprülü kavşağın yüzde 45'si bitti03 Aralık 2020 Perşembe 04:32
  • Altındağ'da mavi dayanışma03 Aralık 2020 Perşembe 03:30
  • Başkan Turgut Altınok, sahaya çıktı03 Aralık 2020 Perşembe 02:35
  • Sincan kışa hazır03 Aralık 2020 Perşembe 01:30
  • Yiğiner'den Ankaragüçlülere 'Sabırlı olun, takımınızı koşulsuz destekleyin' çağrısı03 Aralık 2020 Perşembe 00:31
  • Toplu taşımada korona denetimi02 Aralık 2020 Çarşamba 06:05
  • Sağlıkçılara destek sürüyor02 Aralık 2020 Çarşamba 06:02
  • Öğrencilerden ANKESOB ziyareti 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:01
  • Personele sağlık muayenesi02 Aralık 2020 Çarşamba 06:00
  • Yüzme havuzlarında sona gelindi 02 Aralık 2020 Çarşamba 05:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti