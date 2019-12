Çakar savunması: Mafya babalarının çakarlı arabası var

Meclis’te son anda İçişleri torba yasasına eklenen bir maddeyle milletvekili araçlarına çakarlı geçiş üstünlüğü verilmesi tepki çekerken, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan savunma geldi.

MİLLETVEKİLİ ELEŞTİRİLİYOR

“TBMM İçtüzüğü’nün beşinci maddesine göre milletvekillerine verilmiş yönetmelikte haktır. Yani milletvekilleri uzun yıllardır çakar zaten kullanıyorlardı. Dolayısıyla yönetmelik kanun haline getirildi. Kanun haline getirilirken de Türkiye’de 29 üst düzey bürokrata çakar kullanma hakkı verildi. Ama ilginçtir hiçbir bürokrat ‘Niçin çakar kullanıyor’ diye eleştirilmezken, milletvekili eleştiriliyor. Türkiye’de mafya babalarının çakarlı arabası var. Dört koruması var. Bu gündeme gelmiyor, milletvekili gündeme getiriliyor. Milletvekili yapmış olduğu siyasi görev dolayısıyla ister istemez muhalifleri tarafından her zaman saldırıya maruz kalabilir. Millet tarafından değil, siyasi muhalifleri ve muarızları tarafından sözlü saldırıya maruz kalıyoruz. Fiili saldırı oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na olmadı mı? Birçok milletvekiline Meclis’te bile saldırılmadı mı?

ÜSTÜNLÜK MÜ KAZANDIK

Dolayısıyla devlet de kanun da böyle bir hakkı sunmuş, bunun kime ne rahatsızlığı var? Yani çakar kullanarak ne yaptık, araçların üzerinden mi geçtik, bir üstünlük mü kazandık? Hiçbir milletvekili çakarını yakarak gitmiyor. Ben şehrimde çakarımı hiç kullanmadım şu ana kadar. İhtiyaç halinde İstanbul’a gidersek, trafik açılsın diye çakar kullanıyoruz. Dolayısıyla bu çakarın bu kadar büyütülmesinde başka bir maksat arıyorum. Birileri, siyasileri ve siyaseti linç ediyor, bunu malzeme olarak kullanıyor.

KORUMA TALEBİMİZ DE YOK

Mafya babalarına can güvenliğinden dolayı veriyorlar. Can güvenliğini bir şekilde bahane ediyorlar demek ki kendilerini örgütlere tehdit ettiriyorlar. Onun bir altyapısı oluşturulmuştur. Geçmiş dönemde de milletvekilliği yaptım, bizim arkadaşlarımız hiç koruma talep etmiyor. Milletvekili halktan korkuyorsa koruma talep eder. Böyle bir korkumuz yok hamdolsun. Biz milletin içindeyiz. MHP milletvekilleri için söylüyorum, her hafta sonu muhtarlar toplantısında, düğünde, cenazede her yerde biz varız. Hiçbirimizin de bir koruması yok; çünkü korunacak bir şeyimiz yok. Ama trafikte de bir sıkışıklık halinde olası olayların önüne geçmek adına böylesi bir uygulama niye bu kadar büyütülüyor? Efendim vatandaş çakarla geçmiyormuş. Vatandaş ne yaptı, vekilin önüne geçip, ya da vekil vatandaşın yolunu mu kesti, hakkını mı gasp etti? Dolayısıyla bunlar siyasileri, siyaseti yıpratmak adına kullanılan bir argümana dönüştü.”

HERKES KULLANIYOR

Mafya babasının çakarlı arabası olup, dört korumasının olduğu bu ülkede, mafya babası konuşulmuyor da niçin siyasiler konuşuluyor veya bürokrat, ismini vermeyeceğim incitmemek için. 29 tane bürokraside görevli olup da onlara da çakar verilmiş bunlar gündeme gelmiyor da 600 tane milletvekili mi gündeme getiriliyor? Toplumun neyini rahatsız ediyor, kimi rahatsız ediyor? Sadece TBMM İçtüzüğünün tanıdığı hak kanunlaşmıştır. Bunun ötesinde bir şey yok. Kimler kullanmıyor, kulüp başkanları, belediye başkanları, daire müdürleri herkes kullanıyor çakarı.