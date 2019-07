Çakmak gazı çeken çocuklar ormanlık alanı mesken tuttu

Mamak Ekin Mahallesi Yavuz Sokak’ta bulunan ormanlık alanı yaşları 10 ila 18 arasında olan çakmak gazı çeken çocuklar mesken tuttu. Mahalle sakinleri çocukların bu bataklıktan kurtarılmalarını istedi.

Mamak Hüseyin Gazi Ekin Mahallesi Yavuz Sokak’ta bulunan ormanlık alanda içler acısı tablo objektiflerimize böyle yansıdı. Mahalle sakinlerinin yaşları 10 ila 18 arasında olan çocukların bölgede bulunan ormanlık alanda çakmak gazı çektiğini gazetemize iletmesi üzerine bölgeye giden muhabirimiz içler acısı tabloyu gözler önüne serdi. Gün içerisinde birçok çocuğun ormanlık alana gelerek çakmak gazı çektiği belirtildi.

TANESİ 3 İLA 5 LİRA ARASINDA SATILIYOR

Tanesi 3 ila 5 lira arasında satılan çakmak gazlarını çevrede bulunan bakkal ve kırtasiye tarzı yerlerden temin ettikleri iddia edilen bir grup çocuk, bölgedeki ormanlık alanı yer belleyerek mahalleliyiz bezdirdi. Bölge sakinleri içler acısı tabloya dayanamadıklarını belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

“İÇİMİZ ACIYOR”

18 yaş altındaki çocuklara çakmak gazı satan işletmelerin belirlenerek cezai işleme tabi tutulmasını isteyen mahalle sakinleri genç yaştaki kişilerin, bu beladan kurtarılmasını istedi. Gazetemize konuşan ismini vermek istemeyen bir mahalle sakini, “Ben de anneyim, bu çocukları böyle burada görünce içim sızlıyor. 10 yaşında olanı dahi var. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Yetkililer önlem alsın” diye sitem etti.

Bölgede bulunan bir hurdacı ise çocukların takıldığı yeşil alana her gün giderek boş çakmak gazı tenekelerini topladığını belirtti. Hurdacı, “Buradan hemen hemen her gün geçerim. Her geldiğimde en az 10-15 kutu boş çakmak gazı tenekesi buluyorum. Toplayarak geri dönüşüme katkı sağlıyorum. Bazen çocuklar çakmak gazını çekerken denk geliyorum, uyarmama rağmen beni dinlemiyorlar. Zaten birçoğu gazın etkisiyle dış dünyadan kopmuş bir şekilde oluyor” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com