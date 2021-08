California'daki 'Caldor' yangını 756 kilometrekare alanı tahrip etti

ABD'nin batısındaki California eyaletinde 14 Ağustos'ta başlayan yangında 756 kilometrekare alan tahrip oldu.

California'da 14 Temmuz'dan bu yana süren "Caldor" yangınında, en az 600 yapı kullanılamaz hale geldi. Yangın, 20 binden fazla yapı için de tehdit oluşturuyor.

Şimdiye kadar 756 kilometrekare alanın etkilendiği "Caldor" yangınını söndürme çalışmalarında aralarında farklı eyaletlerdeki ekiplerin de olduğu 15 binden fazla itfaiyeci yer alıyor.

Diğer yandan California'daki tüm ulusal ormanlara giriş 17 Eylül'e kadar yasaklandı.

California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı Direktörü Thom Porter, California'da daha önce hiç görülmemiş yangınlar olduğunu söyledi.

Yangın, Güney Tahoe Gölü kentine ulaştı

Californialı yetkililer, "Caldor" yangınının eyaletin kuzey ve güneyinde ilerlediğini açıkladı.

Bu nedenle, turistik Güney Tahoe Gölü kenti için tahliye kararı verildiğini kaydeden yetkililer, vatandaşların kentten ayrılmak için yola çıkmasıyla trafikte yoğunluk yaşandığını belirtti.

Güney Tahoe Gölü kentine yılın bu döneminde on binlerce turistin akın ettiğine dikkati çeken yetkililer, toplu tahliyenin ardından yangının kente ulaştığını söyledi.

Yetkililer, polis ve acil durum araçlarının bölgede olduğunu ifade etti. İtfaiye Sözcüsü Dominic Polito, Güney Tahoe Gölü kentinin yaklaşık 16 kilometre güneyinde yer alan Christmas Valley bölgesindeki evleri koruma altına almak için ilave ekiplerin sevk edildiğini dile getirdi.

Polito, itfaiyecilerin ellerindeki kaynaklarla bölgede olduğunu belirtti.

Kentteki Barton Memorial Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilirken El Dorado Şerif Bürosundaki mahkumlar da farklı bir cezaevine sevk edildi.

Douglas halkına "her an tahliye edilebilirsiniz" uyarısı

Bu arada, Güney Tahoe Gölü kentinin komşusu Nevada eyaletinin Douglas bölgesi halkı için de her an evlerini terk etmeye hazır olmaları uyarısı yapıldı.

Nevada Valisi Steve Sisolak dün eyalet genelinde acil durum ilan etti.