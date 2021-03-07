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'Çam kese tırtılı hastanelik edebilir'

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, çam kese tırtıllarına karşı uyarıda bulunarak, “Temas halinde kıllar hemen etrafa yayılıyor. Alerjik bünyeye sahip olanlar ve astımı olanlarda maalesef kötü sonuçlarla karşılaşılıyor" dedi.
'Çam kese tırtılı hastanelik edebilir'

Orman zararlısı olan çam kese tırtılı, özellikle ormanlık alanlardaki kızılçam ağaçlarının dallarına yaptıkları pamuksu yuvalarda yetişiyor ve kızılçam ağacının yeşil yapraklarıyla besleniyor. Bu böcek türü, ağacın yuva yaptığı dalına ve genel olarak ağacın kendisine verdiği zararla ağaçlar zaman zaman kuruma noktasına gelebiliyor. Çam kese tırtılı önceleri yalnızca ağaçlar için bir yaşam tehdidiyken, ağaçlar ile yerleşim yerlerinin birbirine yakınlaşmasının doğal sonucu olarak insan ve evcil hayvanlar için de sağlık tehdidi haline geldi.

ALERJİK REAKSİYONLAR GÖRÜLEBİLİYOR

Çam kese tırtılı, kelebek olmadan önce son evresini toprağa yaptığı yuvada geçiriyor. Bu böcek türü ağaçtaki yuvasından ayrılıp birbirinin ardına sıralanarak, toprağa doğru yolculuk yapıyor. Bu aşamada vücudunda bulunan yüzlerce tüy, etrafa saçılıyor. Tüylere ya da tırtılın kendisine temas eden insan ya da evcil hayvanlarda çeşitli alerjik reaksiyonlar görülebiliyor.

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çam kese tırtılı ile biyolojik olarak predatör böceklerle mücadele ettiğini söyledi. Okul bahçeleri, camiler, park alanlarındaki kızılçamlardan beslenen bu tırtılların insan ve hayvan sağlığı için de çok tehlikeli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çetin, “Bu hayvanın üzerinde kıllar var. İnce yapılar ve oldukça alerjik. Kış aylarını çam ağaçları üzerindeki pamuksu yuvalarda geçiriyor. Toprağa inerken insanların yaşam alanlarında olduğu zaman insanlar farkında olmadan bunlara temas edebiliyor. Kedi ve köpekler temas edebiliyor" diye konuştu.

Kedi ve köpeklerin temasın ardından evlere alerjen etki oluşturan kılları taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Çetin, “Temas halinde kıllar hemen etrafa yayılıyor. Alerjik bünyeye sahip olanlar ve astımı olanlarda maalesef kötü sonuçlarla karşılaşılıyor. Bu türden rahatsızlığı olanlar mutlaka doktora başvurmalı" dedi.

Prof. Dr. Çetin, bu türden yürüyen tırtıllardan mutlaka uzak durulması, site ve toplu yaşanılan yerlerde kızılçam yerine diğer çam ağacı türlerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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