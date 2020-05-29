Camiler Ve Mescitler

Bilindiği üzere salgın hastalık nedeni ile cami ve mescitlerimiz bir süredir kapalıydı, içimizde buruk ve özlem arz eden camilerimiz yakın bir zamanda açılacaktır. Cami ve mescitlerimizin önemini anlamak gerekirse geçmiş ve gelecek nesillere ibadet huzur ve sükûnet yeri olacaktır.

Peygamber Efendimiz mescitlere büyük önem vermiş ve yaşantısı boyunca bunu sürdürmüştür. Cami geleneği ve yaradana ibadet yapma isteği ile insan ve ilk peygamber Hz Âdem (A.S) bu yana farklı inançlara mensup olsalar da insanlar her devirde bir araya gelip topluca ibadet edecekleri kutsal mekânlar belirlemişlerdir.

Hz Peygamber Efendimiz (S.A.V) camilere önem vermiş birçok mescit yapmıştır. Mekke den Medine’ye hicret ederken Kuba mescidi yaptırmıştır ve imkân oldukça yaptırdığı mescidi ziyaret etmiştir. Medine’ye vardığı zaman Mescidi Nebeviyi inşa etmiş inşaatında da yardım etmiştir. Tevbe suresinde Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden namazı dosdoğru kılan, zekâtını veren ve Allahtan başkasından korkmayan kimseler iman ederler. İşte doğru yola ermişlerden olmaları için umulanlar bunlardır.

Cenabı Allah bizlere öyle güzel lütuf ve bereketler sunmuştur ki Cami ve mescitlerde bunlara örnek olmaktadır. Yaşadığımız sıkıntılardan dünya meşgalelerinden arınıp az da olsa sükûnet ve huzur dolu ortama çekilebilmektir. İslam dininde sadece Allah için secde edilen yalnızca ona dua ve ibadet edilen özel mekânlar olan mescitler bizzat Resullullah tarafından Allah’ın evleri olarak anılmış ve böylece her mescit Allah’ın evi kabul edilerek Müslüman hayatın merkezine yerleşmiştir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir kimsenin mescitlere gidip gelmeyi alışkanlık edindiğini görürseniz onun imanına şahit olunuz ve Müslüman bir kimse mescitlerde namaz ve zikir için kendine yer yurt edildiğinde Allah onun bu durumuna, ailesinin gurbetten dönen kişiye sevindiği gibi sevinir sözleri ile tavsif etmiştir. Bizlerde bu durumda olsak bile kendimize evimizin bir köşesinde huzur ve Allah’ı zikretme yeri yapalım yalnız Allah’a tevekkül edip ondan yardım isteyelim. Her düştüğümüz duruma şükür edelim. Allah’ın razı olduğu kullardan olabilmek dileği ile Selam ve Dua ile.