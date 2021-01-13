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Camilerde detaylı temizlik

Altındağ'da koronavirüsle etkin mücadele devam ediyor. Altındağ'daki tüm camiiler sık sık dezenfekte ediliyor.
Camilerde detaylı temizlik

Altındağ’da ibadete koronavirüs kalkanı… Tüm camilerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Altındağ Belediyesi ekipleri,  salgınla mücadelesine etkin bir şekilde devam ediyor. Camilerin temizliğine her zaman özel önem verdiklerinin altını çizen Başkan Balcı “Camilerimize gösterdiğimiz özeni içerisinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle 2-3 katına çıkardık. Koronavirüsle mücadelemiz bitmiş değil... Her gün hayatın normal akışında sıklıkla kullanılan noktaları titizlikle temizliyor, virüsten arındırıyoruz. Camilerimizde vatandaşlarımızın ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirebilmeleri için de ne gerekiyorsa yapıyoruz. Altındağ Belediyesi olarak her zaman görev başındayız.” ifadelerini kullandı.

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PIRIL PIRIL YAPILIYOR
Başkan Balcı camilerde gerçekleştirilen detaylı temizlik çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:
“Düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, camilerin halıları ıslak ve kuru temizleme yöntemiyle tozdan ve kirden arındırılarak, camiler pırıl pırıl yapılıyor. Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesi için köşe bucak her noktayı temizleyen ekiplerimiz, cami girişini ve camlarını da siliyor. Temizlikten sonra ise camiler koronavirüse karşı ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.”

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