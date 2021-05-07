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Camilerde 'Kadir Gecesi' konulu hutbe okundu

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Kadir Gecesi: Bin aydan hayırlı gece" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.
Camilerde 'Kadir Gecesi' konulu hutbe okundu

Allah'ın af ve mağfiretine, engin rahmetine susayan gönüllere bir lütuf olarak gelen şifa ayı ramazanın son günlerinin yaşandığı belirtilen hutbede, Müslümanların Kovid-19 salgını nedeniyle buruk geçen bu günlerin huzur vesilesi olacak Kadir Gecesi'ne kavuşmayı heyecanla bekledikleri ifade edildi. Bu kutlu gecenin yarın idrak edileceği aktarılan hutbede, "Cenabıhak, bütün insanlığı şirkin, zulmün ve cehaletin karanlıklarından İslam'ın aydınlığına eriştirmek ve ruhen olgunlaştırmak için Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Kur'an ile bağı güçlü olan her şeyin değerini yüceltmiş, onu okuyup anlama ve yaşama gayretinde olanın ömrüne bereket vadetmiştir. Kur'an'ın indirildiği ay, on bir ayın sultanı, indirildiği gece de bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Kadir Gecesi'nin, yüce Allah'ın yeryüzüne "es-Selam" ismiyle tecelli ettiği, mümin gönüllere huzur ve esenlik vadettiği gece olduğu anlatılan hutbede, bu nedenle Kadir Gecesi'nin feyiz ve bereketi bol manevi bir fırsat anı olduğu vurgulandı.

Kur'an-ı Kerim'de geçen Kadir Suresi'nden "Biz Kur'an'ı, Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede, Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." ayetinin aktarıldığı hutbede, şunlar kaydedildi:

"O halde geliniz, Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi'nde hayat kitabımız Kur'an ile irtibatımızı gözden geçirelim. Yaratılış gayemizi tefekkür edip Rabb'imizle kulluk ahdimizi tazeleyelim. İbadet, zikir ve tespihle, tövbe ve istiğfarla bu mübarek geceyi ihya edelim. Salgından ve her türlü maddi ve manevi hastalıktan şifa bulmak için Rabb'imize yalvaralım. Sevgili Peygamberimizin bu gece yapılmasını tavsiye ettiği, 'Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle.' duasını dilimizden düşürmeyelim."

Kaynak: Haber Kaynağı
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