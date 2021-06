Can dostlar için gezici klinik hayata geçiriliyor

Altındağ Belediyesi, Altındağ’daki sokak hayvanları için anlamlı bir işbirliğine imza attı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile imzalanan protokol ile can dostların hem kısırlaştırması hem de sağlık kontrolleri Gezici Klinik sayesinde yapılacak.

Can dostlar artık daha da güvende... Altındağ’daki sokak hayvanlarına daima sevgi dolu yaklaşan Altındağ Belediyesi, can dostların hayatını yakından ilgilendiren, önemli bir karar aldı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile imzalanan protokole göre; Ankara Üniversitesi’nin gezici kliniği can dostların sağlık kontrollerini yerine getirecek, ihtiyaç olanlara ise kısırlaştırma yapılacak.

“DAHA GÜÇLÜ SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Ankara Üniversitesi ile imzalanan protokolün hem can dostlar hem de anlaşmaya imza atan taraflar için çok memnuniyet verici olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Altındağ Belediyesi olarak sokak hayvanlarına olan yaklaşımımız artık herkes tarafından biliniyor. Daima sevgi dolu ve hep koruyucu olduk. Altındağ’daki can dostlarımızın beslenmesi ve sağlıkları ile hep yakından ilgilendik. Bu konuda artık, çok değerli veteriner hekimler yetiştiren fakültemizle işbirliği yapacağız. Fakültenin gezici veteriner kliniği Altındağ’daki can dostlarımız ile yakından ilgilenecek. Bizlere emanet olan canlara, el ele vererek, daha güzel ve daha güçlü sahip çıkacağız inşallah...” dedi. Başkan Balcı “Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi dekanımız Sayın Prof. Dr. Ender Yarsan ve değerli ekibine katkılarından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gezici klinik vasıtasıyla, Altındağ’daki can dostlarımızın sağlığı ile ilgilenecek olan tüm kıymetli hekimlerimize de kolaylıklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.