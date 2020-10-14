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Can dostlar için yapılanlar dikkat çekti

Sincan Belediyesi sahipsiz ve bakıma muhtaç sokak hayvanları yani can dostlar için yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. İlçede sokak hayvanlarına yönelik acil müdahale aracı hizmet verirken yeni rehabilitasyon ve barınakların yapımında da sona gelindi. 
Can dostlar için yapılanlar dikkat çekti

Murat Ercan yönetimindeki Sincan Belediyesi bakıma muhtaç sokak hayvanları için dikkat çeken çalışmalara imza atıyor. İlçede sokak hayvanları için acil müdahale aracı hizmet verirken belediye yetkilileri sokak hayvanlarına belirli noktalarda mama veriyor. Sincanlılar çevrede gördükleri yaralı ya da bakıma muhtaç hayvanları 444 4 762 numaralı telefona bildiriyor. Veteriner eşliğinde ekipler giderek müdahale ediyor. Sincanlılar ise yapılan bu hizmetlerden memnuniyetlerini, “Hayvanlar bizim can dostlarımız. Onlara sahip çıkmak görevimiz” diyerek dile getiriyor. 

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HAYVAN AMBULANSI VE MAMA DESTEĞİ 
Yeni dizayn edilen hayvan acil müdahale aracı sokak hayvanlarına daha hijyenik ortamda müdahale imkanı sağlıyor. Veterinerler diğer ekiplerle birlikte olay yerine giderek yaralı can dostlarımızı tedavi ediyor, bakımlarını yapıyor. Ekipler yalnızca yaralı hayvanlara müdahale etmenin yanında her gün belirlenen noktalara mama bırakıyor, sokak hayvanlarının aç kalmasının önüne geçiliyor. Veterinerler hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması, gerekli tedavilerinin yapılması gibi işlemleri de gerçekleştiriyor.

1000 HAYVAN KAPASİTELİ YENİ BARINAK 
Hali hazırda Sincan’da hizmet veren geçici hayvan barınaklarının yanı sıra Sincan Belediyesi büyük bir hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezini açmaya hazırlanıyor. Temmuz ayında inşaatı başlayan merkezde hızlı bir çalışmayla sona gelindi. Tamamlandığında 1000 sokak hayvanını misafir edebilecek tesiste, operatif müdahalelerde kullanılmak üzere ameliyathane, tedavilerde kullanılan ilaçları muhafaza etmek için eczane, güvenli ve kontrollü bir sedasyon için anestezi üniteleri, mamaların uygun ve güvenli bir şekilde saklanması için soğuk hava deposu da bulunuyor.

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HER CAN ÖNEMLİDİR 
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise her canın kıymetli olduğunu ve hayvanların yaşamı için gerekli her şeyin tesiste yer alacağını belirterek, “Yeni yapılan tesisimiz hizmete açıldığında bin sokak köpeğini misafir edebileceğiz. Tesisimiz hayvan barınağı olma özelliğinin dışında, ameliyathane ve muayene hizmeti de verecek. Vatandaşlarımız için de ziyaret edebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri ortamlar da yer alacak” ifadelerine yer verdi. 

VATANDAŞ MEMNUN 
Can dostlara karşı belediye imkânlarıyla hizmet edilmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Sincanlılar ise, “Can dostlarımızın bakımı bizlerin üzerinedir. Onlar sokaklarda yaşıyor bakıma muhtaçlar. Acıkıyorlar, hastalanıyorlar ve yardım edilmesi gerekiyor. Başta başkanımız Murat Ercan’ın ve Sincan Belediyesi ekiplerinin bu hassasiyetinden dolayı çok memnunuz. Bizler de vatandaşlar olarak can dostlarımıza karşı üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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