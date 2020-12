Can dostlara besin desteği

Büyükşehir Belediyesi özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının yapıldığı günlerde yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına besleme çalışmasına devam ediyor. Ekipler hafta sonu 16 ilçe ve 245 noktada 40 bin sokak hayvanına 28 ton mama desteğinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu yaban ve sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürdü.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri merkez ve ilçelerdeki barınak ve parklarda mama desteğinde bulunarak, 28 ton besini sokak hayvanlarına ulaştırdı.

İKİ GÜN BOYUNCA 40 BİN SOKAK HAYVANINA BESLEME ÇALIŞMASI

Doğada yaşayan tüm canlılara her mevsim gıda desteğine devam eden Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu Mamak, Gölbaşı, Sincan, Etimesgut ve Altındağ başta olmak üzere toplam 16 ilçe ve 245 noktada 40 bin sokak hayvanına 28 ton mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Başkent’te sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu bilgileri verdi:

“Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokak canları besin bulmakta zorlanıyorlar. Biz de onları düşünerek bütün ekibimizle sahadayız. Büyükşehir Belediyesi olarak iki gün içerisinde 14 ekip 120 personel ile 245 noktada yaklaşık 15 ton mama desteğinde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın her zaman söylediği gibi ‘Ankara’da her can değerlidir’ anlayışıyla çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz.”

Büyükşehir Belediyesi çok sayıda lokanta ve kafenin kapalı olması nedeniyle yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda da ulaşarak gıda desteği sağlıyor.