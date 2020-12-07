  • BIST 1.330
  • Altın 468,973
  • Dolar 7,8085
  • Euro 9,4791
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Can dostlara besin desteği

Büyükşehir Belediyesi özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının yapıldığı günlerde yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına besleme çalışmasına devam ediyor. Ekipler hafta sonu 16 ilçe ve 245 noktada 40 bin sokak hayvanına 28 ton mama desteğinde bulundu. 
Can dostlara besin desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu yaban ve sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürdü.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri merkez ve ilçelerdeki barınak ve parklarda mama desteğinde bulunarak, 28 ton besini sokak hayvanlarına ulaştırdı.

emr_8985.jpg

İKİ GÜN BOYUNCA 40 BİN SOKAK HAYVANINA BESLEME ÇALIŞMASI
Doğada yaşayan tüm canlılara her mevsim gıda desteğine devam eden Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu Mamak, Gölbaşı, Sincan, Etimesgut ve Altındağ başta olmak üzere toplam 16 ilçe ve 245 noktada 40 bin sokak hayvanına 28 ton mama dağıtımı gerçekleştirdi.

emr_9053.jpg

Başkent’te sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu bilgileri verdi:
“Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokak canları besin bulmakta zorlanıyorlar. Biz de onları düşünerek bütün ekibimizle sahadayız. Büyükşehir Belediyesi olarak iki gün içerisinde 14 ekip 120 personel ile 245 noktada yaklaşık 15 ton mama desteğinde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın her zaman söylediği gibi ‘Ankara’da her can değerlidir’ anlayışıyla çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz.”

Büyükşehir Belediyesi çok sayıda lokanta ve kafenin kapalı olması nedeniyle yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda da ulaşarak gıda desteği sağlıyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Birinci etap tamam08 Aralık 2020 Salı 04:33
  • İkinci sayısı dijital ortamda08 Aralık 2020 Salı 03:31
  • Tarihi konak hayata dönüyor08 Aralık 2020 Salı 02:30
  • Yasaklama kararına yufkacılardan tepki08 Aralık 2020 Salı 01:39
  • 1900 kişi başvurdu07 Aralık 2020 Pazartesi 06:01
  • Muhtarlara dezenfektan dağıtıldı07 Aralık 2020 Pazartesi 06:00
  • Büyükşehir’den “Mor Haritam”07 Aralık 2020 Pazartesi 05:30
  • Ekolojik köy büyüyor07 Aralık 2020 Pazartesi 04:35
  • Nallıhan’da lavanta üretimi07 Aralık 2020 Pazartesi 03:31
  • KazanBelNet’le internetsiz nokta kalmayacak 07 Aralık 2020 Pazartesi 02:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti