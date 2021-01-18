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Can dostlarımız için anlamlı etkinlik

Kahramankazan Belediyesi, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kahramankazan Avcılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikle sokakta ve doğada yaşayan can dostlarımızın yaşam alanlarına mama ve yem bırakıldı.
Can dostlarımız için anlamlı etkinlik

Sokakta ve doğada yaşayan hayvanların dondurucu soğuklarda yiyecek bulmakta zorlanmamaları için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 

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Kahramankazan Belediyesi, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kahramankazan Avcılar Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ormanlık alanlarda ve sokaklarda yaşayan hayvanların aç kalmamaları için yaşam alanlarına yakın noktalara kuru mama ve yem bırakıldı. Ekipler, mama dağıtımı sırasında hayvanların sağlık durumlarını kontrol etti. İhtiyaç duyan zarar görmüş hayvanlar, veteriner hekim kontrolünde tedavi için Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Burada tedavileri yapılan hayvanlar daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salınacak.

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Can dostlarımız için çağrı
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı duyarlı bir belediye olduklarını belirterek, “Yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Onlara düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için her şeyi yapıyoruz” dedi. Oğuz, vatandaşlara da can dostlarımıza yardım etmeleri için çağrıda bulunarak, “Bu soğuk günlerde herkes kapısın önüne ya da parklara biraz yiyecek bırakabilir” dedi. Oğuz, bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

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