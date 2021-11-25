Çankaya Çayyolu’nda icradan satılık villa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Çankaya'da 391 metre kare villa (müstakil dubleks) icra yoluyla satılıyor.
Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma ile satışa çıkarılan villanın muhammen bedeli 2 milyon 700 bin TL.
1. Satış Günü : 08/02/2022
2. Satış Günü : 09/03/2022
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu
Çankaya Çayyolu’nda icradan satılık villanın detayları için TIKLAYIN.
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