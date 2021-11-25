Çankaya Çayyolu’nda icradan satılık villa

Çankaya'da 391 metre kare villa icra yoluyla satılıyor. Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma ile satışa çıkarılan villanın muhammen bedeli 2 milyon 700 bin TL. Çankaya Çayyolu icradan satılık villanın detayları haberimizde: