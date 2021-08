Çankırı Belediyesi Yolları İyileştiriyor

Kent sokaklarını sıcak asfalt ile buluşturan Çankırı Belediyesinin Buğday Pazarı Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi’nde başlattığı yol çalışması devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğünün yol çalışmaları şehrin farklı noktalarında devam ediyor. Bozulan yollar sathi kaplama, asfalt ve kaldırım çalışmaları ile konforlu hale getiriliyor. Buğday Pazarı Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi’nde devam eden yol çalışmasında tamamlanan sıcak asfalt seriminin ardından kaldırım çalışmaları da sürüyor.

“Cadde ve sokaklarımızda bakımsız bir yer kalsın istemiyoruz.” diyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Asfalt plentimizde kendi asfaltımızı üreterek önceden belirlediğimiz çalışma programımız doğrultusunda memleketimizin yollarını asfaltlamaya devam ediyoruz. Şehrimizi her alanda temiz, bakımlı ve güzel bir çehreye kavuşturmak için, imkânlarımızı da zorlayarak, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor, halkımıza hizmetin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız her çalışmamızda bizlerden desteğini esirgemeyen kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yaptığımız her işe en az bizim kadar Çankırı halkı da sahip çıkarsa bu memleket her geçen gün daha da güzelleşecektir.” dedi.