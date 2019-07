Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü: Dünyada etle hiç tanışmayan mazlum var

Bu yılki Kurban Bayramı organizasyonuyla ilgili gazetemize bilgi veren Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, bu bayramda 21 ülkede vekaletle kurban kesimi gerçekleştireceklerini açıkladı.

Dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlum insanlara 14 yıldır el uzatan Milli Görüş’ün en büyük STK’larından Cansuyu Derneği, bu sene 15’inci kurban organizasyonunu gerçekleştirecek. Bu yıl 21 ülkedeki mağdur, mazlum ve muhtaçlara, hayırseverlerin kurbanlarını vekâleten kesecek olan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, kurban organizasyonları, kurban bedelleri, gidilecek bölgeler hakkında sorularımızı yanıtladı.

BU YIL 21 ÜLKEDE KURBAN KESECEĞİZ

-Kurban Bayramı yaklaşıyor. Cansuyu Derneği olarak bu bayrama nasıl hazırlanıyorsunuz?

Cansuyu Derneği olarak bu yıl 15’inci kurban organizasyonumuza hazırlanıyoruz. Çalışmalarımızı Ramazan ayı içerisinde başlattık. Ramazan’dan sonra kurban kesimi yapacağımız ülkeleri belirledik. Türkiye ile 21 ülkede kurban kesimi yapmayı kararlaştırdık. Hazırlıklarımızı da o istikamette gerçekleştirdik. Ekiplerimizi tanzim ettik her ülkeye dört kişi olmak üzere. Allah nasip ederse bu ekiplerimizi gitmeden önce eğitimden geçireceğiz. Onlar bölgelerde nasıl hareket edecekler, o ülkelerdeki partner kuruluşlarla nasıl ilişki kuracaklar, hayvanları nasıl satın alacaklar, nasıl kesecekler, kesim anında görüntüleri nasıl kayıt edecekler? Ve akabinde de hesabı kitabı nasıl yapacaklar? Bu tür konularda ekiplerimize eğitimler verilecek.

KESİMLER KAMERAYA KAYDEDİLİYOR

-Kurban kesimi, ekipleriniz tarafından baştan sona takip ediliyor mu?

Kurban seçimi, kesimi ve dağıtım noktasına kadar bizim arkadaşlarımız duruma hakim oluyor. Kurbana haiz olan hayvanlar seçiliyor. Kurbanlar kesildiği zaman bağışçıya ‘kurbanınız kesilmiştir’ şeklinde bir mesaj gönderiliyor. Bayramın 3. gününe kadar kurban kesimini bitiriyoruz. Kurbandan döndükten sonra 20 gün ila 1 ay içerisinde görüntüler tasnif ediliyor. Ondan sonra internete yükleniyor kurban bağışlayan kardeşlerimize bir mesaj daha gidiyor kendisine bir şifre veriliyor bu şifreyle kendi kurbanlarının kesilişini izleyebiliyorlar. Kamera sistemini Türkiye'de ilk uygulayan biz olduk.

BÖLGELERE GÖRE FİYATLAR DEĞİŞİYOR

-Kurban bedellerini nasıl belirliyorsunuz, bu yılki kurban bedelleriniz ne kadar?

Dünya coğrafyasında farklı bölgelerde, farklı ülkelerde, hatta bir ülke içerisinde farklı bölgelerde hayvan fiyatları değişebiliyor. O bakımdan her yıl kurban fiyatlarını yeniden değerlendirmeye alıyoruz. Dolayısıyla biz her yıl mutlaka fiyatlarımızı güncelliyoruz. Fiyatlarımız bu yıl Afrika için 650 TL, Türkiye, Filistin, Yemen kamplarında 1200 TL, Asya için 720 lira, Gazze için 2200 lira fiyat belirledik.

DÜNYADA 4 MİLYAR MUHTAÇ VAR

-Bağışçılar kurbanının hangi ülkede kesilmesini istiyorsa ona yardımcı oluyor musunuz?

Bağışçılarımız, kurbanlarını nerede kestirmek istiyorlarsa o ülkenin bedelini yatırıyorlar, onların kurbanlarını orada vekaleten satın alıyoruz. Vekaletlerini intikal ettirerek kestiriyoruz. Yine aynı bölgede kurbanlarını et olarak dağıtıyoruz. Kesimler bayramın üçüncü gününe kadar devam ediyor. Kesilen kurban etleri oradaki en mazlum, mağdur ve muhtaç kişilere dağıtılıyor. Dünyada 3 milyara yakın yoksul, 1 milyara yakın da açlık sınırının altında yaşayan insanlar var.

TÜRKİYE’DEN BAŞKA YARDIM GÖTÜREN YOK

-Türkiye ve Türkiye’deki STK’lardan başka dünyadaki o mazlum coğrafyalara yardım götüren oluyor mu?

Dünya üzerinde muhtaçlara yardım eden, bu yardımı da onları incitmeden en güzel yapan ülke Türkiye ve Türkiye'deki kuruluşlar. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları olarak çok şükür bu alanda oldukça başarılıyız. Şu anda Türkiye kadar yardım götüren ülke yok.

ŞEFFAFIZ VE İŞİN HESABINI VERİRİZ

-Hayırseverler, Cansuyu’nu neden tercih etmeli?

Biz şeffaf bir derneğiz. Yani her hayrın hesabını verebilecek pozisyondayız. Bunun için kayıtlarımız gayet muhkemdir. 2007 yılında sistemimizi kurduk. Bağışçılarımız her ne yardımı yapmışsa 2007’den bugüne kadar bütün hesaplar kayıtlarımızda mevcuttur. İstendiği zaman onların dökümünü çıkartıp kendisine veririz. Ayrıca kurban uygulamalarımızda tamamen bir şeffaflık söz konusudur. Verilen ücret hangi ülkenin ücretiyse mutlaka o ülkede kesiyoruz, başka ülkede kesmiyoruz. Yani Afrika için almışsak kurbanı Afrika’da kesilir. Asya için almışsak Asya’da kesilir, Afrika’da kesilmez. Bu nedenle ki her yıl Allah’a şükür bağışçı sayımız artıyor. Bu bayramda da artacağını düşünüyorum.

ETLE HİÇ TANIŞMAYAN İNSAN VAR

-Mazlum ve mağdur coğrafyalardaki durumu nasıl özetleyebilirsiniz?

Düşünün ki oralarda bir çocuk doğmuş 10 yaşına gelmiş; ama hiç et yememiş. Yoksulluk oralarda diz boyu. Biz bunları burada anlattığımız zaman insanlara eski çağları anlatmış gibi geliyor. Halbuki bunlar yaşanan gerçekler. Dünyanın refahı yükselmedi, refah seviyesi yükselen dünyada bir avuç kesim.

EMANETİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRİYORUZ

-Size hayırseverler nasıl bağış yapabilir?

Bize kurban bağışlamak isteyen kardeşlerimiz temsilciliklerimize uğrayıp makbuz karşılığında bağış yapabilir. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım şubelerinden bizim kurumsal tahsilat hesaplarımıza yaptırabilirler. Online sistem üzerinden bağışta bulunabilirler. Posta çeki ile de bağışta biliyorlar. Bu bilgileri Cansuyu Derneğimizin sitesinden öğrenebilirler. Bağışçılarımız bize ne kadar para yatırırsa, bölgesine uygun o kadar biz kurban kesiyoruz. Aldığımız her emaneti layıkıyla yerine ulaştırmaya gayret ediyoruz.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com