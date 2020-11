Cansuyu Derneği Seferber Oldu

Cansuyu Derneği İzmir’de gerçekleşen depremin yaralarını sarmak üzere harekete geçti.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de yoğun şekilde hissedilen deprem sonrası Cansuyu Derneği afet bölgesinde seferberlik ilan etti.

Depremzedelerin yaralarını sarmak üzere olayın meydana geldiği ilk anda kriz masası toplayan Cansuyu Derneği, AFAD ile işbirliği halinde deprem alanındaki acil ihtiyaçları tespit ederek ekiplerini araziye gönderdi. Bölgeye intikal eden Cansuyu İzmir Temsilciliği enkaz alanında yerini alırken, Kriz Masası tarafından koordine edilen diğer temsilciliklerde seferberlik ilan etti. Bir yandan arama kurtarma çalışmalarına destek veren Cansuyu ekipleri, diğer yandan depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren afet bölgesindeki depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Meydana gelen deprem sonrası İzmirlilere ve milletimize baş sağlığı dileyen Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü: “ Dün saat 14:51’de İzmir Seferihisar merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD’dan aldığımız güncel bilgilere göre 70’in üzerinde vatandaşımız enkazdan sağ çıkarılırken maalesef 25 vatandaşımızı kaybettik ve 800’ün üzerinde de yaralı var. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de Allah’tan acil şifalar diliyorum.” dedi.

Çalışmaların süratle başladığı belirten Köylü: “Olayın meydana geldiği ilk saatlerden itibaren arazide tespitlerimizi yaptık. Genel merkezimizde kriz masasını topladık ve bölgeye intikal ettik. AFAD ile istişareli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cansuyu Derneği olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, kardeşlerimizin yaralarını sarmak için elimizden gelen gayretle çalışacağız.” dedi.

AFAD ile istişare ettiklerini belirten Cansuyu Başkanı: “AFAD’ın süratli bir şekilde organize olarak acil kurtarma işlemlerini başlatmış olması mutlu olduğumuz bir durum. İlk andan itibaren profesyonel şekilde ekipler çalışmalarını gerçekleştiriyor. İnşallah bu çalışmalar daha da geliştirilir, çünkü Türkiye depremler ülkesi, her an her şeyin olabileceği için ekiplerin hazır olmasında büyük fayda var. Bizde bu süreçte acil olarak hangi konularda yardım yapacağımızı AFAD ile istişare ediyoruz. Zor bir süreç yaşıyoruz, Halen enkaz altında kardeşlerimiz var, onlara dua ediyoruz.” dedi.