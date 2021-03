Cansuyu Derneği'nin mevcut yönetim güven tazeledi

Cansuyu Derneği, 6. olağan kongresini gerçekleştirirken, mevcut yönetim güven tazeledi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 6. Olağan Kongresi Genel Kurul Üyelerinin büyük çoğunluğunun katılımıyla Cansuyu Genel Merkez binasında gerçekleştirildi.

Tek liste halinde gerçekleştirilen kongre, Kurucu Genel Başkan Mustafa Köylü’nün açılış konuşması ile başladı. Cansuyu Derneği’nin üstlendiği sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını ifade eden Köylü: “Kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum. 16 yıldır bu derneğin mesuliyetini omzunda, sevgisini yüreğinde taşıyan değerli üyelerimize hoş geldiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun, 2005 yılında çok zayıf bir bünyeye omuz verdiniz. Bugün bu bünye Türkiye’nin belli bir markası haline gelmiş durumda ve Türkiye’nin ilk 4-5 büyük derneğinin arasında varlığını muhafaza ediyor. Her sene de periyodik olarak büyümeye devam ediyoruz. Son 2 yıldır pandemi döneminde ekonominin daralması, insanların işlerini görememesinden dolayı bir endişemiz vardı acaba bir küçülme olur mu diye fakat tam aksine derneğimiz geçmiş yıllardaki büyüme trendinden biraz daha büyümüş oldu.” dedi.

Derneğin toplum nezdindeki itibarının da çok yüksek olduğunu ve 23 kalemde faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Köylü şunları söyledi ; “Değerli kardeşlerim 23 ana kalem iş yapıyoruz. Bunu her sene de artırarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Geçen sene 2 kalem daha ekledik, katarakt ameliyatları yapıyoruz ve sünnet organizasyonları düzenlemeye başladık. İnşallah önümüzdeki günlerde 3 bin çocuğu daha Afganistan’da sünnet ettireceğiz.

Değerli kardeşlerim neler yaptığımızı sizlere anlatayım. Göç halindeki insanlara ayaküstü yiyebilecekleri gıda maddeleri dağıtıyoruz. Yerleştikleri zamanda pişirebilecekleri gıda maddeleri ile birlikte altlarına serecekleri sergiler, üzerlerine örtecekleri battaniyeler, çadırlar, barınaklar temin etmeye çalışıyoruz. Ramazan aylarında periyodik olarak gıda dağıtım programlarımız var. Ancak son 2 yıldır bu pandemi sürecinde çok miktarda gıda talebi geldi. Günübirlik çalışıp ta işini kaybeden insanların talep patlamasına şahit olduk. 2 senedir ramazandan önce de dağıtımlar yapıyoruz. Kurban kesiyoruz. Geçen sene 28.500 hisse kurbanın kesimini 20 ülkede gerçekleştirdik ve etleri muhtaçlara dağıttık. Kurulduğumuz dönemde 7 yıl bölgelere gir çık politikasıyla çalıştık. Mağduriyet yaşayan bölgelere hızlıca girdik yardımlarımızı yapıp çıktık. Fakat 8. yıldan itibaren her çalışma yaptığımız ülkeye imzamızı atmamız gerektiğine inandık ve şimdi müesseseler kuruyoruz. Okullar, medreseler, camiler, külliyeler ve hastaneler kuruyoruz. Allah’ın izniyle yakın bir gelecekte çalışma yaptığımız bütün ülkelerde Cansuyu Derneği bilinir ve tanınır dernek haline gelecektir. Yetim çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Hem Türkiye’de hem yurt dışındaki yetimlerimizin aylık ödemelerini gerçekleştiriyoruz. Eğitim yardımları yapıyoruz. Derneğimize bireysel yardım talepleri geliyor bunların da tahkikatını yaparak yardımlarımızı yapıyoruz. Canlı hayvan dağıtımları ve Kur’an-ı Kerim meali dağıtımları yapıyoruz. Yangın, afet, deprem gibi felaketler sonrası mağdur kardeşlerimize yardımlar yapıyoruz. Bizim ana kalem işlerimizden birisi de su kuyusu projesi. 3 binin üzerinde su kuyusu açtık bu çok önemli bir rakam. Her ay aşağı yukarı 40-50 tane su kuyusu açıyoruz. Geçmişte açtığımız kuyuların da kontrollerini yapıyoruz. Bu şekilde 23 ana kalemde yardımlarımız devam ediyor.

Değerli arkadaşlar Elhamdülillah Türkiye’de marka olma yolunda belli bir güce ulaştık. Bizler kardeşler topluluğuyuz. Üyelerimiz, çalışanlarımız, yönetim kurulumuz, gönüllülerimiz ile gayret içerisinde derneğimizi büyütmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yönetim kurulu olarak bizlerde, kardeşlerimizin desteğini, gayretini, himmetini boşa çıkarmamak için azami titizlik gösteriyoruz. Cansuyu derneği olarak kayda değer, dişe dokunur, ele gelecek icraatler yapıyoruz. İlk günden itibaren kardeşlerimizin bize verdikleri destek ve dualarla bu günlere geldik. Allah nasip ederde bu dernek 300-400 sene sonrada varlığını sürdürürse o günlerde yapılacak olan yardımlarda da sizin payınız olacak inşallah. Rabbim yüzümüzü ak etsin. Hepimizin ahir ve akıbetini hayretsin, gayretimizi artırsın. Ben hepinize sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum.” dedi.

Genel Başkan Mustafa Köylü’nün konuşması sonrası tek tek gündem maddeleri değerlendirildi, daha sonra seçime geçildi. Yapılan oylama sonucu Mustafa Köylü yeniden Cansuyu Derneği Genel Başkanı seçilirken yönetim kurulu 9 kişiden oluştu. Mevcut yönetimde bulunan Cemalettin Lafçı, Murtaza Özkanlı, Abdülkadir Özkan, Hasan Yaşar, Muhammet Polat ve Ahmet Yorulmaz yeniden yönetim kurulu üyesi seçilirken, Medet Bulut ve Halil Adıgüzel yeni yönetim kurulu üyeleri olarak seçildi.