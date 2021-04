Cansuyu yardımları sürüyor

Cansuyu, yeni faaliyet alanlarından biri olan sünnet organizasyonları ile mazlum coğrafyalardaki insanların büyük bir ihtiyacını karşılıyor.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği mağdur ve muhtaçlar için yeni projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Yetim Projesi’nden Kurban Organizasyonuna, Gıda dağıtımlarından Temiz Su Kuyusu Projesi’ne kadar 23 farklı alanda faaliyet gösteren Cansuyu, nerede bir acı nerede bir mağduriyet varsa orada olmayı sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz sene başlattığı sünnet organizasyonları ile dünyanın birçok bölgesinde büyük bir ihtiyacı karşılıyor.





Afrika’da faaliyete geçirdiği sünnet organizasyonu ile sünnetin tecrübeli hekimler eşliğinde sıhhi şartlarda yapılmasını sağlayan Cansuyu, bu faaliyetini Asya ülkelerine de taşıyarak bir yeni organizasyon daha gerçekleştirdi.

Güney Asya Ülkesi olan Afganistan’ın Mezar-ı Şerif bölgesinde 3000 çocuğun sünnet düğünlerini gerçekleştiren dernek, Türkiye’den götürdüğü Türk hekimler eşliğinde hijyenik şartları sağlayarak bayram havasında sünnetleri gerçekleştirdi. Operasyonlar devam ederken her gün kazanlarda hazırlanan sıcak yemekler sünnet için gelen ailelere ikram edildi. Ayrıca sünnet olan çocuklara da kıyafetler hediye edilerek programın tam bir şölen şeklinde geçmesi sağlandı ve bu büyük organizasyon bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gerçekleştirilen faaliyet hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci imkânsızlıklardan dolayı gerçekleştirilemeyen sünnet faaliyetlerini ulaşabildikleri tüm Müslüman Ülkelere götürmeye gayret edeceklerini kaydetti. Değirmenci: “Güney Asya Ülkesi olan Afganistan’dayız. Buraya Türkiye’den getirdiğimiz tecrübeli hekimlerimizle beraber 3000 Afganistanlı çocuğu Mezar-ı Şerif bölgesinde sünnet ettirdik. Şölen havasında gerçekleştirdiğimiz organizasyonda her gün kazanlarda sıcak yemekler pişirerek sünnete gelen ailelere dağıttık ve her çocuklara kıyafetler hediye ettik. Maalesef Afrika ülkelerinde sıklıkta karşılaştığımız imkansızlıklar, hijyenik şartların oluşmaması ve sağlık alanındaki yetersizlikler burada da mevcut. 40 yıldır, işgaller, savaşlar, iç karışıklıklardan muzdarip olan Afganistan’da, son yıllarda artan iç güvenlik sorunları sebebiyle kırsal kesimden büyük şehirlere göçü hızlandırmıştır. Ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Mezar-ı Şerif de bu göç dalgalarından payını almış ve bu durumlar sağlık alanında da büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bizlerde Cansuyu olarak binlerce çocuğu hijyenik şartları oluşturarak sünnet ettirdik. İnşallah hayırsever bağışçılarımızın da desteği ile sünnet alanındaki sıkıntıya çözüm olacağız ve önümüzdeki süreçte birçok ülkede on binlerce çocuğumuzun sünnet düğünlerini gerçekleştireceğiz.” dedi.