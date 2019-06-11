Çavuşoğlu'ndan İzlanda'ya 'İki kez haber verdik' tepkisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı ile Milli Takım'a yapılan çirkin muameleyi görüştü Çavuşoğlu ''Önceden iki kez haber verilmesine rağmen yapılan muamele kabul edilemez'' dedi.