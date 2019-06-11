Çavuşoğlu'ndan İzlanda'ya 'İki kez haber verdik' tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı ile Milli Takım'a yapılan skandal muameleyi konuştu.
Bakanlıktan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Sayın Bakanımız İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüşmüştür. Sayın Bakanımız muhatabına, takımımızın varışından 3 hafta öncesinden ve seyahatin hemen öncesinde tekrar Oslo Büyükelçiliğimiz ve Reykjavik Fahri Başkonsolosumuz tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havaalanında Milli Takımımıza yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtmiştir.''
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