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Çavuşoğlu'ndan İzlanda'ya 'İki kez haber verdik' tepkisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı ile Milli Takım'a yapılan çirkin muameleyi görüştü Çavuşoğlu ''Önceden iki kez haber verilmesine rağmen yapılan muamele kabul edilemez'' dedi.
Çavuşoğlu'ndan İzlanda'ya 'İki kez haber verdik' tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı ile Milli Takım'a yapılan skandal muameleyi konuştu.

Bakanlıktan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Sayın Bakanımız İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüşmüştür. Sayın Bakanımız muhatabına, takımımızın varışından 3 hafta öncesinden ve seyahatin hemen öncesinde tekrar Oslo Büyükelçiliğimiz ve Reykjavik Fahri Başkonsolosumuz tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havaalanında Milli Takımımıza yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtmiştir.''

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