  • BIST 95.182
  • Altın 266,979
  • Dolar 5,8112
  • Euro 6,6268
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
SON DAKİKAİngiliz F-35'leri Kıbrıs'ta harekete geçti
»

'Çay parası' kavgasında 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kahvede, 'çay parası' nedeniyle çıkan tüfek ve bıçağın da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.
'Çay parası' kavgasında 2 kişi yaralandı

Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi, Eski Karakurt Yolu üzerinde bulunan bir kahvede meydana geldi. İddiaya göre, S.Ş.'ye (38) ait kahveye gelen ve bir süre oturduktan sonra içtikleri çayın ücretini ödemeden kalkmak isteyen bir grup ile işyeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kahvehane sahibi S.Ş.'nin kardeşleri K.Ş. ve S.Ş.'nin de dahil olduğu tüfek ve bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından ve başından yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda 7 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri tarafından olayda kullanıldığı ileri sürülen bir bıçak ve bir tüfek ele geçirildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 4 tutuklama25 Haziran 2019 Salı 06:49
  • Emniyet Genel Müdürlüğü 100 bin adet kravat satın alacak24 Haziran 2019 Pazartesi 15:20
  • Bebeği çöpe atan anne yakalandı24 Haziran 2019 Pazartesi 12:39
  • Kız kardeşini evlenmekten vazgeçtiği için öldürdü24 Haziran 2019 Pazartesi 12:29
  • Telefon görüşmeleri ve mesajlar, dehşeti aydınlatacak23 Haziran 2019 Pazar 11:07
  • Kabataş'ta denizde ceset bulundu22 Haziran 2019 Cumartesi 08:18
  • Ankara'da komşu kavgası: 1 ölü, 2 yaralı21 Haziran 2019 Cuma 14:38
  • Kabataş'ta denizde ceset bulundu21 Haziran 2019 Cuma 14:22
  • Üniversite katliamcısının ifadeleri kan dondurdu21 Haziran 2019 Cuma 14:21
  • Eski eşi ile eski baldızını öldürdü19 Haziran 2019 Çarşamba 22:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti