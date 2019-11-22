Cehennem Azabı     

İnsanların bu dünyadaki korktukları şeyler, cehennem korkusuyla kıyaslanmayacak değerde kötüdür. İnsanlar olarak başımıza musibet geldiğinde bundan daha kötü ne olabilir? Başımıza ne gelebilir diye düşünüyoruz. Düşünmeliyiz ki cehennem kaçınılmaz bir yerdir. Cehenneme uğramamız bizim için korkunç bir şeydir.

Cehennem hayal edilmeyecek kadar zor bir yerdir. Mahşer yerinde bütün ümmetler diz üstü çökerler, hatta günahtan beri olanlar bile kötü neticeden korkarlar. Cehennem dünyada iken iman etmeyenler ile iman ettiği halde kulluk vazifeleri gereği gibi yerine getirmeyen kimselerin cezalandırılmak üzere kalacakları ceza ve azap yeridir.

Ne kadar büyük günah işlemiş olurlarsa olsunlar müminlerin cezalarını çekip cehennemden çıkacaklardır. İnkâr edenler ise orada ebedi kalacaklardır. Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: “İnkâr edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.” (Bakara Suresi)

Allah’u Teâlâ bizlerden cehenneme götürecek davranışlardan sakınmamızı istemektedir. Öyleyse onun emrettiği ibadetleri iyi ve hayırlı işleri yapmamızı, yasakladığı davranışlardan da sakınmamız gerekmektedir. Bunların yanı sıra cehennem azabından korunmak için Allah’a dua etmeliyiz. Kuran’ı Kerimde Allah’a nasıl sığınacağımız öğretilmiştir.

“Ey Rabbimiz; Bizden cehennem azabını uzaklaştır gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır, şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası” (Furkan Suresi 25-26-66 ayeti)

Peygamber Efendimiz sürekli olarak cehennem azabından Allah’a sığınmamızı tavsiye etmişlerdir. Bizzat kendisi de günah işlememiş olmasına rağmen “Allah’ım cehennem azabından sana sığınırım” diye dua ederek cehennem azabından Allah’a sığınmıştır. Hayatımızı kulluk şuuru ile Yüce Rabbimizin razı olacağı şekilde değerlendirmeliyiz. Rabbimizi bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru, diye dua edelim. Allah bizleri ve bütün inanan, iman eden bütün Müslümanları Cennetine girmeyi nasip etsin. Selam ve Dua ile.