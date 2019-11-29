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Çekte hapis cezasına 3 yıl erteleme

AK Parti'nin karşılıksız çeklerle ilgili uygulanan cezalar konusunda yaptığı çalışmada sona gelindi. Çeki karşılıksız çıktığı için verilen adli para cezalarının infazının üç yıl ertelenmesi öngörülüyor.
Çekte hapis cezasına 3 yıl erteleme

Edinilen bilgilere göre, hapis cezası kalkmayacak. Hapis alanlara erteleme gelecek. Çeki karşılıksız çıktığı için verilen adli para cezalarının infazının da üç yıl ertelenmesi öngörülüyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, AK Parti kurmayları; çek borcu olanlara, erteleme sürecinde borçlarını ödeyebilmesi için yapılandırma imkanı getirileceğini, böylece alacaklıların da mağdur edilmeyeceğini söyledi. Karşılıksız çek sebebiyle haklarında işlem başlatılanların sayısının 200 bin civarında olduğunu belirten AK Parti kaynakları "Bunların büyük bölümünü orta ölçekli işletmeler oluşturuyor.

Hapse giren, borcunu hiç ödeyemez. Çek sahibine taksitlendirme fırsatı da gelecek. Üç yıl içinde ödemezse adli süreç devam edecek" dedi.

 

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