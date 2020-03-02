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Cemaat baz istasyonuna tepkili

Çankaya’da bulunan Köroğlu Camisi’ndeki Baz istasyonları teçhizatının camiye zarar verdiğini belirten cemaat, “Cami su alıyor. Dış yapı çürüyor, iç yapı dökülüyor. Baz istasyonları bir an önce kaldırılsın ve verdiği tahribat onarılsın” diyor.
Cemaat baz istasyonuna tepkili

Çankaya Büyükesat Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan Köroğlu Camisi’ndeki baz istasyonları tepki çekiyor. 
Cemaat camiye takılan bazı GSM operatörleri baz istasyonlarının camiye büyük tahribat verdiğini ve bu tahribat neticesinde caminin yıkılma tehlikesi ile yüz yüze olduğunu söylüyor. Cemaat, “Her yıl fayanslar patlıyor, sıvalar dökülüyor, dış yapı dökülüyor. Baz istasyonları kaldırılsın, camiye verdiği tahribat onarılsın. Aksi takdirde cami yıkılacak” diyor.

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MİNAREYİ DAHİ DELDİLER
Hacı Dursun Erdemir adlı kişi tarafından yaptırılan caminin, bu hayırseverin vefatından sonra maddi olarak sıkıntılar yaşamaya başladığı, bunun üzerine camiye baz istasyonu takılmasının önünün açıldığı kaydediliyor. 
Cami cemaati “Bu baz istasyonlarının teçhizatları camiyi yıpratıyor. Caminin minaresi dâhil her tarafı delinerek geçirilen kablolar yağmur sularının yapıya zarar vermesine neden oluyor. Bu tahribat duvarların sıvasını döküyor, hem içeriden hem dışarıdan duvarların yıkılmasına neden oluyor. Biz bu baz istasyonlarının kaldırılmasını ve verilen tahribatın onarılmasını istiyoruz. Aksi takdirde cami yıkılacak” diyor. 

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FAYANSLAR PATLIYOR, SIVALAR DÖKÜLÜYOR
Her yıl caminin birçok noktasını yeniden yaptırmalarına rağmen, sürekli tahribat meydana geldiğini kaydeden cemaat, şunları söylüyor: “Cami duvarları su alıyor. İçerisindeki fayanslar patlıyor, sıvalar dökülüyor. Sürekli buraları yaptırıyoruz. Dış yapı o kadar hasarlı ki insanların üstüne kablo, demir, sıva düşüyor. Her yıl çini, fayans, sıva, boya yapıyoruz. Kur’an kursuna ise bakım dahi yaptıramıyoruz. Her tarafı kablo dolu. Dokunmak yasak.”

KAÇAK YAPILAR GÖZ ARDI EDİLİYOR
“Caminin altında bulunan dükkânların ise bazıları kaçak olarak işletmelerini genişletti. Çankaya Belediyesi’nin buna müsaade etmemesi lazım. Cami dışarıdan bakıldığında bir sanayi işletmesini andırıyor. Camiye hiç benzemiyor. Bu kaçak yapılarında yıkılmasını istiyoruz. Bura camiden çok ticarethane olarak görülüyor.”

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ASKİ’Yİ BEKLİYORLAR
Caminin bir de kanal sorunu olduğunu dile getiren cemaat, “Buradaki kanal bir devlet kurumunun mülkiyetinden geçiyordu. Onların şikâyeti üzerine kanal kapatıldı. Kapatılan kanal ise koku veriyor. Özellikle Kur’an kursunun olduğu bölge kokudan geçilmiyor. Şu an kanal yok ve vidanjör yoluyla çözüm üretiyoruz. ASKİ’ye yeni kanalı onaylattık ama yaklaşık 2 yıldır halen gelip açmadılar. Karar çıktı ama uygulayan yok. Cemaat ve Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler mustarip. ASKİ bir an önce yeni kanalı açsın” diyor. 
 

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA-

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