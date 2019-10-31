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Cennet hurmasını kurutup geliri katladılar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cennet hurması yetiştiren üreticiler, ürünü yaş olarak pazarlamakta zorlanınca, sosyal medyada üzerinden izledikleri videolar sayesinde bu meyveyi kurutmayı öğrendiler.
Cennet hurmasını kurutup geliri katladılar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yetiştirdikleri cennet hurmasını taze olarak pazarlamakta zorlanınca arayışa giren ve izledikleri videolardan bu meyveyi kurutmayı öğrenen üreticiler, bu yöntem sayesinde gelirlerini artırdı.

Alaşehir'de Kavaklıdere ve Kurudere başta olmak üzere yayla mahallelerinde mandalina yetiştiren çiftçiler, ağaçları soğuktan kuruyunca alternatif ürün olarak cennet hurması yetiştirmeye başladı.

İlk ürünlerini 5 yıl önce alan üreticiler, üretimi hızla artırdı. Yaklaşık 500 dönüm araziden 5 bin ton ürün alan çiftçiler, son zamanlarda meyveyi taze olarak pazarlamakta sıkıntı yaşadı.

Sosyal paylaşım sitelerinde izledikleri videolardan Çinlilerin cennet hurmasını kuruttuklarını öğrenen üreticiler, buna yöneldi.

Kadınların soydukları cennet hurmaları, zemininde kireç bulunan serada, saplarından iplerle tellere asılıyor. Cennet hurmaları yaklaşık 10-20 günde kuruyor. 5-7 kilogram yaş meyveden 1 kilogram kuru ürün elde ediliyor. Yaşken kilogramı 3,5 liradan satılan cennet hurmasının kurusu kilogramı 35-40 liradan alıcı buluyor.

"Ürünü kurutmayı Çinlilerden öğrendik"

İlçedeki bir hurma bahçesinde incelemelerde bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, cennet hurması kurutma işleminin ilçedeki kadınlar için bir iş kolu haline geldiğini söyledi.

Öküzcüoğlu, "Üreticimiz bu yıl gayet memnun. Eğer dolu yara beresi ve Akdeniz sineği olmazsa ürünlerimiz gayet kaliteli oluyor." dedi.

Üretici Hüseyin Yılmaz da bahçesindeki 180 ağaçtan 25 ton ürün beklediğini ifade etti.

Ürünün yaşının da kurusunun da değerli olduğunu belirten Yılmaz, "Besleyici, vitamin deposu, sindirim sistemine çok iyi geliyor. Lifli bir meyve olduğu için insanı tok tutuyor, gerekli bütün enerjiyi bunda bulabilirsiniz." diye konuştu.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cennet hurmasını yaş olarak satıyorduk. Son zamanlarda fiyatlarda yaşadığımız sıkıntılardan dolayı kurutmaya başladık. Bunu daha önce Çin'de yapmışlar. Sosyal medya aracılığıyla Çinlilerin nasıl yaptıklarını öğrendik. Onlardan esinlenerek kendimizi geliştirdik."

Hurmaları evlerinin önünde kurdukları serada kuruttuklarını dile getiren Melek Yılmaz da ürünü ağırlıklı olarak İstanbul, Bursa, Konya ve İzmir'e sattıklarını anlattı. Yılmaz, "Rusya tarafından ihracatı istendi ama bizim üretimimiz yeterli olmadığı için kaldı. Burada en büyük üretimi biz yapıyoruz. Bizim gibi birkaç üretici daha olsa ülke dışına açılırız." dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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