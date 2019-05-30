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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biz isteriz ki bu ülkede huzur içinde kardeşçe yaşayalım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Biz isteriz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde, birlikte, kardeşçe yaşayalım. Ramazan ayı, kavga ayı olmasın, herkesin güzel şeyler ifade ettiği bir ay olsun." dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biz isteriz ki bu ülkede huzur içinde kardeşçe yaşayalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi tarafından Batıkent Meydan'da düzenlenen iftar programına katıldı. 

İftarın ardından bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın bir anlamda hayatını Yenimahalle'ye adadığını ve bütün çalışmalarını hiçbir ayrım yapmaksızın gerçekleştirdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, ramazan ayında olduklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Mübarek, güzel bir aydayız. Barışın, huzurun olması gereken bir aydayız. Bir arada beraber yaşamak istiyoruz, şanlı bayrağımızın altında yaşamak istiyoruz. Hiç kimsenin burnu kanamasın istiyoruz. Bugün yüreğimizi yakan bir olay oldu, 2 şehidimiz var. Hepimizin başı sağolsun, milletimizin başı sağolsun. Biz isteriz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde, birlikte, kardeşçe yaşayalım. Ramazan ayı, diğer aylarda olduğu gibi kavga ayı olmasın, herkesin güzel şeyler ifade ettiği bir ay olsun. En büyük arzum, en büyük dileğim de budur."

"Ramazan ayında kardeşlik vardır"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da vatandaşlarla iftar sofrasında beraber olmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

"Ramazan ayı bizim inancımızın en güçlü ayıdır." diyen Yaşar, ramazanın aynı zamanda paylaşma, sevgi ve barış ayı olduğuna dikkati çekti.

Yaşar, "Ramazan zenginle fakirin, güçlüyle güçsüzün aynı sofrayı paylaştığı aydır. Ramazan ayında kardeşlik vardır, birlik beraberlik vardır. Böyle ramazanlardan bugünlere geldik ama ne yazık ki bu ramazanları unutur olduk inşallah daha güzel ramazanlarda bir arada olacağız. Sizleri seviyoruz." ifadesini kullandı.

Programa TBMM Başkanvekili Levent Gök, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bazı milletvekilleri ile şehit ve gazi yakınları da katıldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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