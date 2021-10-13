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Çorum Gençlik Obası'nın açılışını Bilal Erdoğan yaptı

ÇORUM'da 8 dönümlük alan üzerine kurulan ve Türkiye'nin oba konseptindeki ilk gençlik kampı olan Çorum Gençlik Obası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.
Çorum Gençlik Obası'nın açılışını Bilal Erdoğan yaptı

Sıklık Tabiat Parkı içerisine 8 dönümlük alan üzerinde yer alan Gençlik Obası'nda 10 çadır, 1 otağ ve 1 sosyal tesis bulunuyor. Çorum Belediyesi tarafından yapılan obada gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra kamplar da düzenlenecek. Kampta ayrıca geleneksel sporların yapılabileceği alanlar da yer alıyor.

Açılışta konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye'de kutuplaşma diye bir şey çıkardılar. Vahdet inancının mirasçılarız, o inancı bozmaya yönelik bir girişim bu. Türkiye'de, Avrupa'da pozitivizm diye bir akım oluştu. 'Dinlerle bu olmaz, dinler olursa insan gelişemez' diye bir inanış vardı. ‘İnsan aklı her şeye kadirdir, yaratana gerek yok, her şeyi yapabiliriz’ diye bir düşünce vardı. Bu düşünce dünyanın her yerinde geride kaldı. Artık inananların ve inanmayanların da inancına saygı duymak diye bir düşünce var. Ama Türkiye'de pozitivist akımın etkisinde kalan, kendi karanlıklarını aydınlık sanan bir kesim halen var. Bunlar Allah'a kul olduğunuz zaman gelişemeyeceğinizi, büyük işler yapamayacağınızı düşünüyor. Kendileri yapamıyor, herkesi de kendileri gibi sanıyorlar. Sizce bunun tutar yanı var mı? Allah’a kul olan, namazını kılan, hacca giden, insanlara faydalı olarak bir hayat yaşayan gelişemez mi? Teknolojide, bilimde, fende ilerleyemez mi? İlerler değil mi? Bunu Selçuk Bayraktar'dan biliyoruz, ecdadımızdan biliyoruz. Nice yüzyıllar boyunca ecdadımız tarihe damga vurmuş, sadece savaş meydanında değil; edebiyatta, fende de bilimde de damga vurmuştur. Tarihin en büyük alimleri bizim ecdadımızdan çıkmış" dedi.

Konuşmaların ardından Erdoğan ile Vali Mustafa Çiftçi, milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kurdele keserek açılışı yaptı. Daha sonra Erdoğan, obada bulunan çadırları ziyaret ederek sporcularla sohbet etti. 

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