Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş: Hayvancılık canlanacak

Gazetemize konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki hayvancılık üretimini yeniden canlandırmak için, 20 bin hayvana ev sahipliği yapacak Şabanözü yolunda bulunan OSB’nin yakın zamanda hizmete açılacağını duyurdu.

Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş, ilçedeki çalışmalarla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Göreve geldiği günden bugüne geçen 6 aylık süreyi değerlendiren Başkan Demirbaş, Çubuk’ta en çok istihdam ve hayvancılık konularına önem verdiklerini söyledi. Çubuk’ta hayvancılığı geliştirmek adına organize sanayi bölgesinde ahır yapım çalışmalarının başladığını duyurdu. Öte yandan Başkan Demirbaş, Büyükşehir Yasası’nın hayvancılığı geliştirmek isteyen vatandaşı zora soktuğunun altını çizerek durumu ilgili yetkililere aktardıklarını söyledi.

VAR OLAN PROJELERİ BİTİRECEĞİZ

Göreve geldiklerinde devam eden projeleri bir an önce bitirmeye çalıştıklarını söyleyen Demirbaş, “Görevi devraldığımızdan beri bütün arkadaşlarımızla yoğun bir çalışmaya girdik. Devam eden hizmetlerin çalışması ve daha hızlı şekilde nasıl bitirilir onları ele aldık. Daha sonra verdiğimiz vaatler vardı yine bunları nasıl gerçekleştireceğiz onları değerlendirdik” dedi.

2 BÜYÜK FESTİVAL GEÇİRDİK

Görevde olduğu ilk 6 ayı değerlendiren Demirbaş, “Yine göreve başladığımızdan bu yana 2 tane büyük festival gerçekleştirdik. Bunlardan birisi 5.Uluslararası Satranç Turnuvası vardı ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu da katıldı. Bir diğeri ise yine Çubuk Kültür ve Turşu festivaliydi” diye konuştu.

HAYVANCILIĞI CANLANDIRACAK AHIRLARIMIZ YAPILIYOR

İlçedeki hayvancılığı daha da geliştirmek için yeni bir çalışmaya imza atmaya başladıklarını kaydeden Başkan Demirbaş, “Bizim için ilçemizin en önemli önceliği ve vatandaşın talebi istihdam. İlçemiz hayvancılık bölgesi. Bu konuda ‘ülke ekonomisine ne yapabiliriz, nasıl burayı cazibe merkezi haline getirebiliriz’ onun üzerine çalışıyoruz. Bununla ilgili Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan müteşebbislerimize ahır yapımıyla ilgili ruhsatları verdik. Tarım Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği’nin ortak projesidir ve ilçe belediyemizin katkısıyla ahırların (mandara) temelleri atılmıştır. Geçen yıl Esenboğa Havaalanı bölgesinde kapatılmış ahırlardan dolayı hayvancılıkta uğrayan sekteyi bu sayede atlatmış olacağız. Şabanözü yolu üzerinde bölgede yapılmaya başlandı ahırlarımız. Yakın dönemde orada inşallah hayvanlarımız yetiştirilecek” ifadelerini kullandı.

BORÇLARI AKSATMADAN ÖDÜYORUZ

Belediye borçları konusunda ise Demirbaş, “Tabi hiçbir zaman enkaz bir belediye almadık. Aldığımız belediye yine AK Parti’li bir belediye idi. Her belediyenin muhakkak borcu olur. Önceki dönem Belediye Başkanımız Tuncay Acehan, ödemeler doğrultusunda bir çerçeve oturtmuş. Biz de buna riayet ediyoruz. Vergi, sigorta, ASKİ’ye olan borçlar yapılandırılmıştı. Onları aksatmadan devam ediyoruz. Kendimize kaynak oluşturmak istiyoruz” sözlerini aktardı.

YENİ BELEDİYE BİNAMIZ SONA YAKLAŞTI

Başkan Demirbaş, yeni belediye binası hakkında da “Devam eden yatırımlarımız var. Çubuk’un gelecek 25-30 yılını karşılayacak yeni belediye binası inşaatımız var. Yüzde 15’i kalmıştı bizim geldiğimizde. Şu an için hızlı devam eden çalışmalar yüzde 8’i kaldı. Tabi bittikten sonra bir de içinin düzenlenmesi var. Ciddi büyük bir bina. Çok amaçlı ve bütün ihtiyaçları karşılayacak bina. Şu an bütün odaklandığımız konu da o. Bir an önce bitirerek vatandaşın hizmetine açmayı planlıyoruz.”

BÜYÜKŞEHİR YASASI’NIN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

Büyükşehir Yasası’nın Çubuk’taki hayvan üreticilerine zarar verdiğini aktaran Başkan Demirbaş, “Köylerimiz tarım ve hayvancılığa çok müsait. Ama burada şu sorunla karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızın ev ve ahır yapma konusunda yaşadıkları mevzuat sıkıntısı var. İmar yapılmayan bölgelerde Büyükşehir Yasası’ndan dolayı yapı yapıldığı zaman bir kaçak yapı sorunuyla karşılaşıyoruz. Vatandaşın yapısı durduruluyor, cezalar kesiliyor. Tabi bunlar da vatandaşı yıldırıyor. Vatandaşın bence önünü açmak lazım. Bu tabi Büyükşehir Yasası ile gelen bir durum. Meclis’ten bu yasanın değişmesi gerekiyor. Biz de siyasi büyüklerimize genel merkeze, vekillerimize bunu anlatıyoruz” dedi.

DÜZENSİZ HOBİ BAHÇELERİNİ TASVİP ETMİYORUM

Hobi bahçeleri hakkında ise Başkan Demirbaş şunları söyledi: “Plansız programsız olduğu sürece ben hobi bahçelerini tasvip etmiyorum. Kanunu dolanarak, kanuna karşı hile yaparak bu şekilde hobi bahçelerinin yapılmasının çok şık olmadığı kanaatindeyim. Vatandaş alıyor 50 dönüm 100 dönüm tarım arazisini. Onu da kooperatifle, izale- i şuyu ile herkesi hissedar yapıyor. Ve daha sonra telle çevrilerek derme çatma kötü görüntüler ortaya çıkıyor. Oraya hizmet zor oluyor. Güvensiz ortam oluşturuluyor. Vatandaş kanunsuz bir şey yapıyor ve sizden hizmet bekliyor. Ve yine sizi eleştiriyor. Tabi bu bir ihtiyaç. Vatandaşımızın toprakla olması, hatta günümüzde çocuklarımızın toprakla iç içe olması. Yasal anlamda plan proje dâhilinde yapılması gerekiyor. Planlı olduğu sürece herkesin hakkıdır mesire alanına gelmek, oturmak.”

YÜZME HAVUZU SÖZÜ ALDIK

İlçeye büyük bir yüzme havuzu yapılacağının müjdesini de veren Başkan Demirbaş, “Bakanımız Satranç Şampiyonası’na geldiğinde bize yüzme havuzu müjdesini vermişti. Gökçedere yolu üzerinde hazine arazimiz vardı. 19 dönümlük bir araziydi. Oranın projelerini gerçekleştirdik. Orada yine değeri 4 milyonu bulan bir yüzme havuzunun da sözünü aldık.”

MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK

Demirbaş ayrıca şunları söyledi: “30 dönüm alan ve 22 dönümlük yürüyüş alanıyla 52 dönümlük bir millet bahçesi projemiz vardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayını verdi. Şu anda TOKİ’yi devredildi, TOKİ’de proje çalışması yapıyor.”

