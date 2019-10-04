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Çubuk’a MAN'ın otobüs üretim fabrikası kurulacak

Çubuk’taki yaklaşık 320 dönümlük arazi uluslararası otobüs firması MAN’a tahsis edildi. Esenboğa Havaalanı yakınındaki bu noktaya 450 milyon TL’lik yatırımla kurulacak fabrikanın istihdama büyük katkı sunması bekleniyor.
Çubuk’a MAN'ın otobüs üretim fabrikası kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de dün yayımlanan karara göre, Çubuk’un Güldarpı Mahallesi’ndeki yaklaşık 31,3 hektarlık yani 320 dönümlük alan MAN Türkiye Anonim Şirketine münferit yatırım yeri olarak tahsis edildi. 

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İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK  

Resmi kararla birlikte söz konusu uluslararası firma tarafından Çubuk ilçesine 450 milyon liralık yatırımla dev bir alana otobüs üretim fabrikası kurulacak. Esenboğa Havaalanı yakınındaki Güldarpı Mahallesi’nde kurulacak fabrikada Ar-Ge merkezi, yeni nesil parça üretim tesisi, test merkezi projesi ile otobüs üretim tesisi yer alacak. Yapım çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenilen dev fabrikanın bölgedeki istihdama büyük katkı sunması bekleniyor.   

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İLÇEDE BÜYÜK SEVİNÇ

Otobüs fabrikasının kurulması için yatırım yerinin tahsis edilmesi ilçede büyük sevinçle karşılandı. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sosyal medya hesabından “Dünya markası MAN Türkiye A.Ş.’nin ilçemizde yatırım yapmasında desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. İlçemize, Ankara’mıza ve ülkemize hayırlı olsun” mesajını paylaştı. Çok sayıda vatandaş da dev yatırımın Çubuk’a kazandırılmasından bir hayli memnun olduklarını bildirdi.  

ÇUBUK VE ANKARA KAZANACAK

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, geçtiğimiz günlerde ilçede yapılması düşünülen bu yatırımla ilgili şunları söylemişti: "MAN Türkiye A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Doğrusöz ile görüşmüştük. Firmanın yeni yatırımlar için Çubuk'u tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Yaklaşık 320 dönümlük alanda ve 450 milyon liralık yatırımla kurulacak fabrika ile Ankara, otobüs üretim merkezi haline gelecek. Sadece Çubuk'un değil, Ankara'nın ve Türkiye'nin de ekonomisine büyük katkı verecek. Gençlerimize de iş imkanı sağlanacak. Bu projeyi her anlamda destekliyoruz. Çubuk'a yatırım yaparak ekonomimize katkı sağlayan, teknoloji geliştiren ve istihdam oluşturan tüm yatırımcıları biz destekliyoruz. Belediye olarak tüm yatırımcılar başımızın tacıdır."

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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