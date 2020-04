Cumhurbaşkanı Erdoğan: 17-19 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Erdoğan başkanlığındaki toplantısı sona erdi. Erdoğan açıklamasında ''17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum.'' dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, biraz önce Kabine'nin 27. toplantısını tamamladıklarını, bu toplantıda koronavirüs salgını başta olmak üzere gündemdeki konuları değerlendirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Erdoğan, dünyayı adeta pençesine alan bu salgının sağlık, gıda ve güvenlik başta olmak üzere pek çok alandaki etkilerini yakından takip ettiklerini aktardı.

Türkiye'nin bu süreçte, uluslararası alanda da takdir edilen olumlu yönde bir ayrışma içinde olduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin hastaların tespitinden tedavisine kadar her konuda iyi durumda bulunduğunu, hastane, yoğun bakım yatağı, doktor ve yardımcı personel, malzeme, araç-gereç, ilaç gibi hususlarda hiçbir eksiğin olmadığını kaydetti.

Vatandaşların bireysel sağlık ve temizlik malzemesi tedarikinde de sıkıntı yaşamadıklarını, ücretsiz maske dağıtımını çeşitli kanallardan sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, "Elbette Türkiye gibi 83 milyonluk bir ülkede böylesine büyük hizmetleri yürütmek kolay değildir. Mutlaka aksaklıklar oluyordur. Burada önemli olan aksaklığın, yokluktan kaynaklanmamasıdır. Var olanı bölüşmek, var olanı dağıtmak, küçük gecikmelerde de olsa mümkündür. Pek çok ülkede maske gibi en basit ürünlerin, bırakınız tüm vatandaşlara dağıtımını, sağlık personeli için dahi temininde zorluk çekiliyor. Bu bakımdan gerçekten hamdedilecek bir konumda bulunuyoruz. Her vatandaşımıza ücretsiz maske dağıtımı uygulamamız sürüyor. Eczanelerden alınabilecek maskeler için bugüne kadar 32 milyon vatandaşımıza, Sağlık Bakanlığının doğrulama kodunun yer aldığı mesaj gitmiştir. Bu rakam perşembe gününe kadar 39 milyona çıkacak." diye konuştu.

Özel sektörün yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığından Milli Savunma Bakanlığına kadar, kapasitesi olan tüm kamu kurumlarının maske üretimine hız verdiğini aktaran Erdoğan, "Hastalığın seyrinde tedavi için kullanılan kimi ilaçların hem hammaddesi alınarak ülkemizde üretimi hem de tablet olarak temini hususunda da sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

Erdoğan, sağlık kurumlarının hem teşhis hem tedavi hem de yoğun bakım üniteleri olarak salgınla başa çıkabilecek kapasitede olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"81 ilimize yayılmış olan 1518 hastanemizde 100 bini tek kişilik olmak üzere, 240 bin yatağa sahibiz. Yoğun bakım yatağı sayımız da 40 bini buluyor. Örneğin, Avrupa'da her 100 bin nüfusa düşen yoğun bakım yatağı sayısı 12'nin altındayken, ülkemizde bu rakam 50'ye yakındır. Avrupa'nın en fazla yoğun bakım yatağına sahip ülkesi Almanya'da bile bu rakam 30'u bulmuyor."

Hadımköy ve Derince'de yeni hastaneler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta 45 gün içinde Yeşilköy ve Sancaktepe'de biner yataklı iki hastane kurulacağını ifade ettiğini hatırlatarak, bunların çalışmalarına başladıklarını, ayrıca Hadımköy'de 100, Derince'de 250 yataklı yeni hastaneler kurulacağını söyledi.

İnşası tamamlanan ve toplam yatak kapasitesi 2 bin 862 olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk kısmını 20 Nisan'da, ikinci kısmını 15 Mayıs'ta hizmete açacaklarını belirten Erdoğan, sadece bu hastanenin yoğun bakım yatağı sayısının 456 olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Marmara Üniversitesine bağlı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de 536 yatağı ile hasta kabulüne başladığını dile getirdi.

Salgının kontrol altına alınması konusunda da önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirten Erdoğan, "Günlük ve toplam test sayısında dünya sıralamasında en başlardaki grupta yer alıyoruz. Testte günlük olarak 34 bin 456'ya ulaşırken, toplamda ise 410 binin üzerine çıktık." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu'nun istifası

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor."

"Sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık. Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız. Amacımız, hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik alanlarını, sahilleri dolduracak milyonlarca vatandaşı virüs tehlikesinden korumaktı." ifadelerini kullandı.

"17-19 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti her bir vatandaşının ihtiyacını karşılayabilecek güce sahip"

Türkiye Cumhuriyeti'nin, şartlar ne olursa olsun her bir vatandaşının can ve mal güvenliğini temin gibi sağlık, gıda, temizlik malzemesi ihtiyacını karşılayabilecek güce sahip olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kredi Garanti Fonu destekli işe devam finansmanı için yapılan başvurular 66 bini aştı. Hazine arazilerinden ekilebilir olanları tarıma kazandırmak için ilgili kuruluşlarımız hazırlıklara başladı."

"Ülkemiz medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiğini destekten dolayı MHP Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde verdiği destek için Cumhur İttifakının tarafı olarak Sayın Bahçeli'ye bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."

Erdoğan, IMF programı başta olmak üzere, ülkeyi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceklerini söyledi.

"Atalarımızın dediği gibi 'Kara gün kararıp kalmaz'"

Milli Dayanışma Kampanyası'na şu ana kadar yapılan bağış tutarının 1 milyar 612 milyon lira olduğunu bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"'Evde kalın, sabredin, kurallara uyun' derken nasıl zorluklarla karşı karşıya kaldığınızı elbette biliyoruz. İnşallah az kaldı, atalarımızın dediği gibi 'Kara gün kararıp kalmaz.'"