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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş mücadelesinde yediden yetmişe kenetlenen milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir.

Türkiye’nin kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır.

Ülkemiz, kimin ne dediğine ve ne yaptığına bakmadan, kendi vizyonuna, kendi ajandasına göre hareket etmeyi sürdürecektir.

Kurucu irade nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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