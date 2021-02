Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerimizin karşısında duramayan terör örgütü alçaklıkta sınır tanımıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerimizin karşısında duramayan terör örgütü maalesef alçaklıkta sınır tanımıyor, bunlar alçak değil bunlar çukur." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı, buradan Aksaray-Eskişehir-Konya 7. Olağan il kongrelerine de canlı bağlandı.

Kongrelere katılan partilileri saygı ve sevgiyle selamlayan, mübarek Recep aylarını tebrik eden Erdoğan, bugüne kadar teşkilatta görev alanlara şükranlarını sundu.

Ülkenin son 40 yılına damgasını vuran terör meselesiyle geçmişten bugüne gelen ve geleceğe de uzanan bir perspektifle hasbihal etmek istediğini ifade eden Erdoğan, "Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe-Kartal 2 Harekatı'nda şehit olan 3 asker ile teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimizin bir kısmı 5 yıl, bir kısmı 6 yıl bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık." ifadelerini kullandı.

"Mecliste de gündeme getirecekler"

Artık operasyonlar yapmak suretiyle esirleri kurtarmak istediklerini anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerek Savunma Bakanım, gerek Genelkurmay Başkanım, gerek milli istihbarat, gerek polis, hep birlikte yapılan çalışmalar neticesinde adım atıldı. İlk etapta bütün inlerine gireceğiz, mağaralara gireceğiz demiştik ya, 42 terörist bu esnada gebertildi. Tabii, bu süre esnasında esirleri, bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda, bunlardan bir tanesi ki şimdi Mecliste bununla ilgili biz bir soruşturma önergesi vererek gerek İçişleri Bakanım gerek Savunma Bakanım, bunun bütün detaylarını Mecliste de gündeme getirecekler. Bu sabah Grup Başkanımız Naci Bey ile bunu da konuştuk. Bunun da adımını atacağız. Çünkü bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol. Bunlar, dünyadaki koldaşlarına, yandaşlarına, paydaşlarına, nasıl yalanlar söylüyorlar herhalde takdir edersiniz. Onlara fırsat vermeden, işin gerçeği nedir bunları anlatacağız. Bunları arkadaşlarımız anlatacaklar. İşin içinde olan bizzat Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım, İçişleri Bakanım anlatacaklar ki hakikat ortaya çıksın."

"Tabii Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın." diyen Erdoğan, şunlar kaydetti:

"İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef, bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a, binlerce tır tank getirdiler, binlerce tır mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bu teröristlerle bizim güvenlik güçlerimiz de orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde gerçekleştirdiği bu operasyonda hamdolsun şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, 51'i ölü, 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

"Ordumuz ile gurur duyuyoruz"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ordumuzun zaman ve mekan sınırı tanımaksızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, milletimizin bekası için gereken her harekatı kendi imkanlarıyla yürütebilecek seviyeye ulaşmasıyla gurur duyuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sözüm toplum huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarları tehdit eden herkese ve her kesime dünyayı dar edenleredir. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenleredir."

Terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarına değinen Erdoğan, "Terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır." diye konuştu.

Erdoğan, "Darbelerin, vesayetin, siyasi ve sosyal krizin Türkiye'sinden milli irade eliyle yönetim sistemini değiştiren, yeni sivil anayasasını konuşup tartışabilen bir Türkiye'ye geldik." ifadelerini kullandı.

"Bir gece ansızın her yerde teröristlerin tepesine binebilecek güce, imkana ve kararlılığa sahibiz"

"Terör örgütünün başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ne bölge insanıyla ne Türkiye ile ne de evrensel insani ve ahlaki değerlerle uzaktan yakından ilgisi kalmadığı kesinleşti. Gara'da yaşanan bu katliamdan sonra artık hiçbir ülke, kuruluş, yapı ve kişi, Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz. Irak'taki bölgesel ve merkezi yönetimle terör örgütünü tamamen bitirme noktasında mutabıkız. Parasını veren herkesin kullandığı kiralık katil sürüsüne dönüşen PKK'nın son mensubunu etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bir gece ansızın her yerde teröristlerin tepesine binebilecek güce, imkana ve kararlılığa sahibiz. Teröristler için ne Kandil ne Sincar ne de Suriye'de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir. Terör örgütü PKK'nın içindeki kandırılmış tüm gençlere sesleniyorum, gelin bu kiralık katiller ordusundan bir an önce kurtulun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, samimi pişmanlık göstererek kendisine gelen her vatandaşına şefkatle muamele etmektedir."

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan sonra herkesin önünde iki yol var. Ya Türkiye ile birlikte hareket edip teröre karşı amasız, fakatsız, lakinsiz tavır alacaklar ya da bu eli kanlı terör örgütünün her cinayetinin ortağı olarak önce vicdanlarda, ardından uluslararası platformlarda hesap verecekler."