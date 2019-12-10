Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı: Onayımız olmadan adım atamazlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Yunanistan, İsrail, Mısır ve GKRY onayımız olmadan adım atamaz." diyen Erdoğan, "Rahatsız olanların tek taraflı adımları, oyunları bozuldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

VATANDAŞLARA 'TL'YE DÖNÜN' ÇAĞRISI

''Ekonomide toparlanma dönemi başladı. Türk lirasına olan güven artmaya başladı. Milletime seslenmek istiyorum; gelin dövizden kendi paramıza dönelim. Kendi paramız güven veriyor. Hedefimiz tek haneli enflasyonu yakalamak. 2020'de buna ulaşacağız.''

LİBYA İLE DOĞU AKDENİZ MUTABAKATI

Haklarımıza rağmen tehdit ettiler ama biz tehditlere aldırmadık.

Bu mutabakatla Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını kullandı.

Rahatsız olanların tek taraflı adımları, oyunları bozuldu.

Ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz.

Yunanistan, İsrail, Mısır ve GKRY onayımız olmadan adım atamaz.

İçerde ve dışarda bu mutabakattan rahatsız olanlar var.

Bir sondaj gemisi daha alacağız, uluslararası sularda da çalışmalar sürecek.

Yunanistan'ın eli kolu bağlandı. Çıldırtan da bu.

Yunanistan ile diyalog yollarını açmaya hazır olduğumuzu ifade ettim.

Hep bugüne kadar vurdular, aldılar, yok bundan sonra böyle olmayacak, artık bizler de hakkımıza sahip çıkacağız.

Tek taraflı adımlara izin vermeyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Bu muhtıra ile Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaktaki kararlılığını dünya kamuoyu nezdinde açıkta göstermiştir.

Bizim derdimiz düşman kazanmak değil dost kazanmak. Düşman olanlar varsa onları da dost olmaya davet ediyoruz.

Tüm kıyıdaş ülkelerle müzakerelere hazırız, hakça çözüm için çağrımız sürüyor.

"BİZ BİR YERLERDEN İZİN ALMAYIZ"

(Türk askeri Libya'ya gider mi?) Libya halkından, yönetiminden böyle bir davet geldiği anda bu bizim için adeta bir hak doğurur. Biz burada bir askeri güvenlik anlaşması yaptık, bir de denizdeki hakkaniyet konusu... BM, 2011'den beri Libya'ya silah satışının önüne geçen bir ambargo uyguluyor. Ancak Libya Ulusal Hükümeti'nden çağrısı karşısında, asker gönderme faaliyeti bu kapsamda asla yorumlanamaz. Böyle bir davet gelmesi durumunda, Türkiye'nin nasıl bir insiyatif üstleneceğine kendisi verir. Biz bir yerlerden izin almayız. Kaldı ki, Rusya, BAE, Mısır Hafter'e her türlü askeri destek sağlayarak, BM kararını da deliyor. Özellikle Türkiye Libya'da faaliyet gösteren gemileri, şirketleri ve insani yardım kuruluşlarını koruma hakkına da sahiptir. Bazı ülkeler bu tarz faaliyetler gerçekleştiriyor. Türkiye dışına asker gönderilmesi koşulları ve mevzuat bakımından atılması gereken adımlar var.

"PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Putin'le bu ara bir görüşme talebim var. Önümüzdeki ayın 8'inde Türkiye'de olacak. Bu hafta içinde bu görüşmelerimizi yapalım dedim. Hafter konusu aslında istiyorum ki Rusya ile münasebetlerde yeni bir Suriye doğurmasın. Rusya'da Hafter konusunda mevcut tezi gözden geçirecektir. Bunun legal bir yönü yok.

İdlib her geçen gün iyiye gidiyor.

Ne Rusya ne ABD gerçekleştirdi. 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz' dedik.

Tel Abyad ile Resulayn arasına örnek bir adım Türk milleti atabilir.

Tel Abyad ile Resulayn arasına 1 milyon insan yerleştirmek bizim hedefimiz.

NATO LİDERLER ZİRVESİ

NATO 'terörü yok edeceğiz' diyor. Nasıl olacak?

"DİK DURAN LİDERLER GÖRMEDİLER"

(Macron'a) 'Bir NATO üyesi nasıl S-400 alabilir?' diyor. Nasıl alacağımızı sana mı soracağız? Bunlar bu güne kadar karşılarında dik duran liderler görmediler. 'Sesi yükseltirsek bizim dediğimiz yapılır' diyorlar. S-400'le ilgili konuştuğunda cevabı gerekli yerlerden aldı.

DİYARBAKIRLI ANNELERİN EVLAT NÖBETİ

Temennim burada geri sayım başlar, anneler yavrularına kavuşur.

BALTIK PLANI NASIL OYNANDI?

PKK konusunda sorun yok. YPG/PYD konusunda sorun yaşıyoruz.

'Biz bu işin önünü açıyoruz, siz de sözlerinizi tutun' dedik.