Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminde hayatını kaybeden anne Ayşe Civelek (45) ile oğlu Muhammed Salih'in (10), cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, bazı bakanlarla birlikte depremde hayatını kaybeden Ayşe Civelek ve oğlu Muhammed Salih Civelek'in Mevlana Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet, millet olarak ellerinden geleni sonuna kadar yapacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin birçok depremi yaşadığına dikkat çekerek, şunları söyledi:



"Ayşegül Hanım kardeşimiz ve onun sevgili yavrusu Muhammed Salih’in cenaze namazlarını birlikte eda etmiş bulunuyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, cennetinde bizleri buluştursun. Tabi bu tür afetler bizler için büyük bir imtihan. Böyle bir imtihanı milletçe sabırla eda etmiş bir milletiz. Ve bu konuda Müslüman olmanın, bu noktada teslimiyetin hep en güzel örneklerini vermişiz. Biz Bingöl depremini yaşadık, biz Van depremini yaşadık, biz Düzce’yi yaşadık, Sakarya’yı yaşadık, Bolu depremini yaşadık. Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Biz, hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini verdik, veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız. Az önce Diyanet İşleri Başkanımız bunu kıyametin adeta bir tefsiri olarak, yani insanın ölümünü küçük kıyamet olduğunu bilenlerdeniz. Ve bunu böylece yaşadık. Ama bu kardeşlerimiz inanıyorum ki rabbimin cennet müjdesine kavuşanlardandır. Sabi, zaten o günahsız, anne hakeza öyle. Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazdaki çalışmalarımız devam edecek. Ve bunun yanında da tabi ki bu enkazları kaldırarak, bir diğer taraftan da inşallah mahallelerdeki bu yıkımların yerine de süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp, yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de aç ve açıkta inşallah bırakmayacağız. Sizden şunu rica ediyorum; Hiç dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz menfi propagandalarına kulak asmayın. Bizler, sizlerin hizmetkarıyız ve bu millete hizmet etmenin bu denli ecri büyük bir şeref olduğunu bilenlerdeniz. Ben tekrar bütün mevtalarımız için ki sayı en son 22 idi, Allah’tan rahmet diliyorum."



Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Civelek ile oğlu Muhammed Salih, gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmaya özellikle teşekkür ediyorum. Fakat bir şeyi burada hatırlatmam lazım, bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatlara bizler asla kapı aralamayalım. Yok para toplamaydı, şuydu, buydu. Devletimizin bu noktada herhangi bir ihtiyacı yok" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde 18 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'a geldi. Yanında bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahalleleri'nde yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi aldı. Bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.



DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARINI, TÜM KURUMLARIYLA BERABER SÜRDÜRECEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkımın olduğu Sürsürü ile Mustafa Paşa mahallelerinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:



"İlk etapta gerek Sağlık Bakanım, İçişleri Bakanım, Çevre ve Şehircilik Bakanım İstanbul'dan buraya hareket ettiler. Bugünde Meclis Başkanım, Savunma Bakanım, şahsım ve genel başkan yardımcılarım, hep birlikte buradayız. Bütün mesele şu anda çalışmaları yürüten AFAD, UMKE, Kızılay, jandarmamız, yaptıkları çalışmayla, hamdolsun çok sayıda insanımızı enkaz altında kurtardı. Maalesef 20 ölümüz var. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bine aşkın yaralımız var. Fakat yoğun bakımda hasta olanların sayısı çok az. Kendilerine rabbimden şifalar diliyorum. Şu an enkazdaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarım aldıkları ses üzerine gidiyorlar. Bunun yanında köpeklerle olsun, teknik cihazlarla olsun, ses dinleme cihazlarıyla olsun çalışmaları sürdürüyorlar. İnşallah sonuna kadar da bu gayretle de devam edilecek. Bakan arkadaşlarım sonuna kadar bunun takipçisi olacaklar. Devletimiz tüm imkanlarını, tüm kurumlarıyla beraber sürdürecek. Bu gayretler neticesinde de ama yaralı ama canlı insanımıza ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. Bu konuda milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmaya özellikle teşekkür ediyorum. Fakat bir şeyi burada hatırlatmam lazım bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatlara bizler asla kapı aralamayalım. Yok para toplamaydı, şuydu, buydu. Devletimizin bu noktada herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir. Açıklamayı yaptık. AFAD ile yapılır, Kızılay ile yapılır. Burada toplanarak, dağıtılması gereken yerlere dağıtılır. Bu fırsat kollayıcılarına da fırsat vermeyelim. Adımlarımızı buna göre atalım."



CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



"Elazığ'da meydana gelen ve farklı illerimizde hissedilen depremin ardından ilgili tüm kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Deprem bölgelerinde çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" denilen açıklamada saat 13.00 itirabiyle son durumla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı. 2 hafif, 37 orta, 90 ağır hasarlı ve 30 yıkık yapı tespit edildi.

AFAD, JÖAK, STK, UMCE, İtfaiye 1865 personel ve 266 araçla arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor. Bölgeye 5 bin 856 çadır, 17 bin 188 yatak, 34 bin 467 battaniye, 524 yastık çarşaf seti, 1563 ısıtıcı sevk edildi. Tüm ilçe ve mahalle yolları açık ve demir yolları seferleri eksiksiz devam ediyor. Havayolu ulaşımını aksama yaratacak bir durum bulunmuyor. Enerji arz ulaşımında da bir sorun bulunmamaktadır. Deprem bölgesinde 7 köyde elektrik kesintisi yaşanıyor."