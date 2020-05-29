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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimize 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimize 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Sancaktepe ve Yeşilköy'deki hastaneler) Her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi ve birinin bedeli tamamen kendilerine ait." dedi.

 Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde, Türkiye hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerimiz şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir." dedi.

'Şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi görüyoruz'
Erdoğan, "Muhalefetin bizi adeta topu tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi görüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90'ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede incelemelerde bulundu
İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen hastanenin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Tarabya'daki Huber Köşkü'nden hastaneye geldi.

Tören öncesi hastanede incelemelerde bulunan Erdoğan, bu sırada yetkililerden de bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeler sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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