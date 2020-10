Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir siyasi, ideolojik mülahaza kardeşliğimizden daha önemli değil

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi nedeniyle kongreye katılamayan AK Parti'li Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'ya "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak başladı.

Şırnak'a özel şükranlarını ileten Erdoğan, Şırnaklıların verdikleri sözü tuttuklarını, Şırnak Belediye Başkanlığını yüzde 62 gibi rekor bir oyla AK Parti'ye emanet ettiklerini anımsattı. Erdoğan, bu sonuçla Şırnak'ın, Türkiye genelinde seçimi kazandıkları 24 il belediyesi arasında Rize'nin ardından ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Şırnaklılara güvenleri, destekleri, muhabbetleri için şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah Şırnak'a layık bir belediyecilik anlayışı ortaya koyarak bu güvenin karşılığını hizmet olarak vereceğiz. Bugün Şırnak'a elimiz boş gelmedik. Kongremizden sonra katılacağımız törenle yatırım bedeli yaklaşık 3,5 milyar lirayı geçen 591 projenin resmi açılışını yapacağız. Ayrıca bugüne kadar Şırnak'a yaptığımız hizmetlerin özet bir değerlendirmesini de toplu açılış törenimizde halkımızla paylaşacağız. Resmi açılışını gerçekleştireceğimiz eser ve hizmetlerin şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Bugün Şırnak'tan yola çıkan il kongreleri kervanının 81 şehri dolaşacağını, imkanlar el verdiği ölçüde kongreleri vesile ederek ülkenin dört bir yanında teşkilat mensupları ve vatandaşlarla kucaklaşacaklarını anlatan Erdoğan, gelecek hafta sonu Kayseri ve Malatya, bir sonraki hafta sonu Van ve Samsun'da, daha sonraki hafta da Kahramanmaraş ve Kocaeli'nde olacaklarını bildirdi.

Bu şekilde tüm Türkiye'yi bir kez daha katetmiş olacaklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Siyasi hayatımın sadece son 19 yılında AK Parti Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkemizin 81 vilayetinin hepsine defalarca gittim. Bunların arasında onlarca defa gittiğim şehirlerimiz var. Ayrıca Ankara ve İstanbul'daki programlarımızda da kimi zaman muhtarlarımızla kimi zaman belediye başkanlarımızla kimi zaman toplumun çeşitli kesimleriyle bir araya gelmeye özel önem veriyoruz. Ülke ve dünya meseleleri ile ilgili her konuda biz kulağımızı da gönlümüzü de milletimize çeviriyoruz. Siz ne diyorsanız ne istiyorsanız ne bekliyorsanız onu yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sorumluluklarımızın ağırlığına ve çokluğuna rağmen halkımızla muhabbetimizi bu derece sıkı tutarken dikkat ederseniz muhalefet, milletimizden olabildiği kadar uzak duruyor."

Erdoğan, Ankara'da, İstanbul'da kapalı kapılar ardından siyaset yapmanın kolay olduğunu dile getirdi.

Siyasetin gerçek er meydanının 81 vilayetin tamamı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler emin olun sufleyi sizden değil başka yerlerden alıyor. Milletimizin karşısına çıkıp bu ülke için yaptıklarını, yapacaklarını, içerideki ve dışarıdaki her meseleyle ilgili duruşunu açık yüreklilikle ortaya koyamayandan siyasetçi olmaz. Yalan, iftira, dedikoduyla, ima ile siyaset yapanların halktan uzak durmasının sebebi bu sığ ve çirkin üsluplarının yüzlerine vurulacağını bilmeleridir." diye konuştu.

"Milletimiz bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük gıdalarının milletle kurdukları gönül bağı, en büyük motivasyonlarının ise her yaştan her meslekten her kesimden insanının kalbinde hissettikleri hasbi samimiyet olduğunu aktardı.

Bu muhabbetin tek taraflı değil iki taraflı olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz tüm hayatımızı milletimize hizmete vakfettik. Hamdolsun milletimiz de bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmadı. Demokrasiyi güçlendirmek için attığımız her adımda milletimiz yanımızda oldu. Vesayet karşısında dimdik dururken milletimiz hep yanımızdaydı. Sınırlarımızı korumak için terör örgütleri ve onları destekleyenlerin üzerine giderken milletimiz yanımızdaydı. Darbeciler tankları, uçaklarıyla, silahlarıyla üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı.

Sınırlarımız içinde ve dışında istiklalimizi ve istikbalimizin korumak için girdiğimiz her kavgada milletimiz yanımızdaydı. Türkiye'nin yönetim sistemini tarihindeki ilk defa demokratik yollardan değiştirirken milletimiz yine yanımızdaydı. Hakkımızı, hukukumuzu, çıkarlarımızı her platformda cesaretle savunurken milletimiz yanımızdaydı. Milletimizden aldığımız güçle gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan çekinmedik. Ülkemizin dört bir yanını yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle dolaşırken önümüze çıkan engelleri yine milletimizle birlikte aştık."

"Bundan daha büyük bir itibar tanımıyorum"

Erdoğan, bugün her alanda kendine güvenen, inanan, hedeflerine sıkı sıkıya bağlı bir Türkiye varsa milletin dirayeti, sabrı, fedakarlığı sayesinde olduğunu belirtti.

Her fırsatta kendisini böyle bir milletin evladı olarak yaratan Rabb'ine hamdettiğini söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Beni Rizelinin olduğu kadar Şırnaklının, Edirnelinin olduğu kadar Karslının da Samsunlunun olduğu kadar Adanalının da, İzmirlinin olduğu kadar Vanlının da kardeşi olarak yaratan Rabb'ime hamdediyorum. Dünyada bundan daha büyük bir zenginlik, bundan daha büyük bir mutluluk, bundan daha büyük bir güç, bundan daha büyük bir itibar bilmiyorum, tanımıyorum. Ülkesinden ve milletinden utanan değil, onunla gurur duyan herkesin de aynı hissiyat içinde olduğuna inanıyorum.

"Hiçbir siyasi, ideolojik mülahaza kardeşliğimizden daha önemli değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir." diyerek, "Her kim milletimizi bölmeye, ülkemizi parçalamaya, devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Canı yanan biziz, kanı dökülen biziz, evlat acısı çeken biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dağda terörist olarak gezenin de şehirde siyasetçi sıfatıyla dolaşanın da medyada aydın sıfatıyla kalem sallayanın da hiçbirinin ne Şırnak için ne Türkiye için bir hayali vardır. Hepsi de iplerinin bağlı olduğu yerler nereye gidiyorsa oraya giderler." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Ölenin de öldürenin de bu toprakların insanları olduğu yerde, kazananlar başka coğrafyadan çıkıyorsa hep birlikte durup düşünmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Sakarya gaz sahasındaki keşif

Erdoğan, "Sakarya gaz sahasındaki Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir." dedi.