Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabı ile BiP ve Telegram kanallarından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz."