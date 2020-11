Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki depreme ilişkin, "Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız." dedi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başladı.

Deprem sebebiyle İzmirlilere bir kez daha "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, "Şu an itibarıyla 58 vefatımız var, 896 yaralımız var." dedi.

Erdoğan, yaralıların 200 kadarının tedavide olduğunu, diğerlerinin taburcu edildiğini kaydetti.

Depremde hayatın kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bugüne kadarki tüm afetlerde olduğu gibi İzmir depreminde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı da inşallah en kısa sürede yeni konutlarına kavuşturacağız. Hasar tespiti ile yıkılan ve yıkılması gereken binaların enkazlarının kaldırılmasının ardından hemen çalışmalara başladık. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız tüm ekipleri ve imkanlarıyla felaket bölgesinde gereken her şeyi yapıyor."

Erdoğan, dün partisinin Van kongresinden İzmir'e geçerek kriz merkezinde toplantı yaptıklarını, enkaz bölgesinden bilgiler aldıklarını hatırlatarak, "Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız. Rabb'imden ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, hastalıktan, kazadan, beladan, musibetten korumasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Bugün bir kez daha Samsun'da bulunmanın, kucaklaşmanın mutluluğu içinde olduğunu dile getiren Erdoğan, yaklaşık 1,5 yıllık hasretin ardından Samsun'un tüm ilçelerini kalpten selamladığını söyledi.

"Yürüyecek çok yolumuz var"

"Mertsin, kalendersin, dilde sözün bir, telleri sevdayı çalar sazın bir, ahdine sadıksın, özün sözün bir, evvel eski meylin aşkadır Samsun, gönlümdeki yerin başkadır Samsun." diyen Erdoğan, Samsun'un gönüllerdeki yerinin başka olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'in kapısı, istiklalin tapusu olan Samsun'a olan muhabbetlerinin en yakın şahidinin Samsunluların olduğunu aktardı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Samsun, şairin 'bin gemle bağlanan yağız at şaha kalkıyor, gittikçe yükselen başı Allah'a kalkıyor' dizleri ile anlattığı, milletimizin o büyük kıyamının meşalesini tutuşturan şehir. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs günü buraya gelerek gençlerimizle buluşmuştuk. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'ta başlayan Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar sürecek yıldönümü kutlamalarını maalesef salgın sebebiyle arzu ettiğimiz coşkuyla sürdüremedik. TBMM'nin açılışının 100. yılında dahi sınırlı bir programla yetinmek mecburiyetinde kaldık. Ama Samsun'da gençlerimizle yaptığımız ahitleşmeyi unutmadık. Geleceğimizi emanet ettiğimiz, 'işte Asım'ın nesli' dediğimiz, dosta güven, düşmana korku veren gençlerimizle inşallah daha yürüyecek çok yolumuz var."

"Türkiye güçlüyse, biz güçlüyüz"

Türkiye'yi 2053 vizyonuyla buluşturma vazifesini üstlenen gençlere her alanda gereken altyapıyı bırakmakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz bu tarihi süreçte AK Parti 7. Olağan Kongresi'nin kritik bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Samsun'dan, bu önemli kavşakta çok daha fazla destek beklediğini belirterek, ancak bu mücedelenin başarıya ulaşması sayesinde çocuklara büyük ve güçlü Türkiye bırakma hayalini, 2053 vizyonuyla gerçeğe dönüştürebileceklerini dile getirdi.

Bu dinamik sürecin lokomotifliğini AK Parti'nin Genel Başkanından, mahalle temsilcisine kadar tüm kadroların yapacağının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, kaderi Türkiye'nin kaderi ile Türk milletinin kaderiyle bütünleşmiş bir partiyiz. Türkiye varsa, biz varız. Türkiye güçlüyse, biz güçlüyüz. İşte bunun için her fırsatta AK Parti milletin partisidir diyoruz. Her kim bu gerçeği unutup, AK Parti'yi şahsi hesaplarının, hedeflerinin aracı haline dönüştürmeye kalkarsa karşısında milletimizle birlikte bizi de bulur."

"Türkiye genelinde üye sayısı 11 milyonu aştı"

Erdoğan, Türkiye tarihinde kuruluşunun üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen sürekli kendini yenileyerek, geliştirerek, enerjisini tazeleyerek iktidarını devam ettiren AK Parti dışında bir başka partinin olmadığını söyledi.

Hangi seviyede olursa olsun, partiye hizmet etmiş ve davasına bağlılığını koruyan hiç kimseyi dışarıda bırakmadan, yeni isimler ve canlarla AK Parti'yi büyütmeyi, güçlendirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye genelinde üye sayısının şu an itibarıyla 11 milyonu aştığını belirtti.

Samsun'un da yeni üyeler ve yeni heyecanlarla bu büyük gönül seferberliğinde en önlerde yer almasını beklediğini dile getiren Erdoğan, üye sayısını sürekli artırmanın, seçimden önce seçim kazanmak anlamına geldiğini ifade etti.

Stadyumdaki gençlere ve kadınlara, "Samsun seçimden önce seçim kazanmaya var mı?" diye soran Erdoğan, coşku üzerine, "Her büyük mücadelenin öncü şehri olan Samsun'a da bu yakışır." dedi.

Erdoğan, kuruluşundan bugüne AK Parti teşkilatlarında görev alanlara şükranlarını sundu, yol arkadaşlarından dar-ı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Değişim selinin önüne set kurabilmeleri mümkün değil"

Kongrelerde görev alacak kişilere başarılar dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde ve dünyada, siyasi, ekonomik sosyal her alanda çok ciddi kırılmaların yaşandığı adeta yeni bir küresel düzenin inşa edildiği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye, medeniyetinin ve tarihinin kendisine verdiği sorumluluklara uygun şekilde bu kritik süreçte hakkın, hakkaniyetin mazlumun, mağdurun yanında yer alıyor. Bir yandan kendi haklarımızı savunurken diğer yandan elimizdeki imkanları zor günlerinde tüm dostlarımızla paylaşıyoruz. Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Salgın döneminde içinde yaşadıkları güven ve refah düzeninin, aslında ilk ciddi krizde parçalanabilen bir sırça köşk olduğunu görmelerine rağmen hala eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ne kadar direnirlerse dirensinler bu değişim selinin önüne set kurabilmeleri mümkün değildir."

Erdoğan, birlik, beraberlik ve kardeşliği sıkı tuttukları sürece, Allah'ın izniyle, aşamayacakları engelin olmadığını dile getirdi.

Şair Abdürrahim Karakoç'un "Fil çoğalsın, ebabilden umut kesilmez, Firavun azsa da Nil'den umut kesilmez, Zalimler ölmüyor diye yeise kapılma, Sabret hele, Azrail'den umut kesilmez." dizelerini okuyan Erdoğan, her gecenin ardında aydınlık, her zorluğun ardında bir kolaylık, her şerrin gerisinde bir hayrın bulunduğuna inanan insanlar olarak kendi işlerine bakacaklarını vurguladı.

"Yardım isteyen her yere de el uzattık"

Bir yandan ülke içindeki sıkıntılara çözümler üreteceklerini, diğer yandan bölgedeki projeleri hayata geçireceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu konuda umutlu ve kararlıyız. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi istedikleri gibi yönlendirmek, istedikleri gibi biçimlendirmek için kullandıkları araçları birer birer ellerinden aldık. Bizim dönemimizde de aynı oyunları oynadılar ve hep hüsrana uğradılar. Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, terörle dize getiremediler, darbeyle yıkamadılar, tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler. Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler. Salgın döneminde tüm dünya kasıp kavrulurken biz sadece kendi ayaklarımızın üzerinde durmakla kalmadık yardım isteyen her yere de el uzattık. Şu ana kadar 155 ülkeye yardım elimizi uzattık. Yok demedik, herkesin yardımına koştuk. Maske, tulum, ilaç gönderdik. Ne varsa elimizde paylaştık."

Erdoğan, dünyada alan el değil veren el olmak için var olduklarını ispatladıklarını söyledi.

"Bölgede terör örgütleri ve zalim rejimler kardeşlerimizin canlarına ve şereflerine saldırırken pek çoklarının yaptığı gibi onlara sırtımızı dönmedik. Sahada kendilerine kalkan olduk." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da kardeşlerimizin yanında biz varız. Akdeniz'den Karadeniz'e, Suriye'den Libya'ya, Kıbrıs'tan Karabağ'a her yerde aynı onurlu tavrı ortaya koyduk. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Durmak yok yola devam."