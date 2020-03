Çumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan, konuşmasında, Türkiye'nin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Şehitlerin annelerine, eşlerine ve çocuklarına sevgi ve saygılarını sunan Erdoğan, şehit annelerinin röportajlarının yer aldığı kısa filme değinerek, "Az önce ekranda, perdede onların o duygu dolu tespitlerini, ifadelerini dinledik, izledik. Ne mübarek anneler ve ne güzel ifadeler..." diye konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim inancımızda şehadet nasıl en yüksek mertebeyse, şehit annesi, eşi ve çocuğu olmak da aynı şekilde özel bir statüdür. Rabbimiz, şehitlerimizi cennetle müjdeliyor. Bize düşen görev de şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine devlet ve millet olarak en iyi şekilde sahip çıkmaktır. Hamdolsun ülkemizde bu konuda oldukça güçlü bir sistem kurduk. Şehitlerimizin özellikle yakınlarının istihdamdan eğitim öğretime kadar tüm meselelerini çözmeye çalışıyoruz. Bu ülkenin, milletimizin her bir ferdinin özellikle de şehitlerimizin ailelerinin, annelerinin, babalarının, eşlerinin ve çocuklarının dualarıyla ayakta durduğuna tüm kalbimle inanıyorum.

Toprak normalde baktığınız zaman tarladır, arazidir ama şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman onun adı vatandır. İşte üzerinde bulunduğumuz bu vatanı vatan yapan, o şehitlerimizin kanlarıdır. Arif Nihat Asya'nın mısralarında ifade ettiği gibi şehitler tepesini bekleyen kahramanlarımız var oldukça bu ülkede bayrağımızı indirmeye, ezanlarımızı susturmaya, istiklalimizi elimizden almaya, istikbalimizi karartmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz göremesek de şehitlerimizin diri olduğunu ve onlarla tekrar bir araya geleceğimizi, ruz-i mahşere kadar bizimle yol yürüyeceklerini biliyoruz."

"Kadını meta alarak gören hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz"

Erdoğan, kadını insan değil meta alarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden hiçbir toplumun geleceğinin aydınlık olamayacağını söyledi.

"Suriye'de hayatını yitiren kadın ve çocuklara kimsenin güçlü şekilde dikkat çektiğini görmedik"

"Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü kadın ve çocuk olduğu halde bu konuya kimsenin güçlü bir şekilde dikkat çektiğini görmedik, duymadık, bilmiyoruz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek, hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını işitmedim." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Vicdanları nasır tutmuş bir dünyanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması kelimenin tam anlamıyla riyakarlıktır." dedi.

"Kadınların haklarını korumaya yönelik çok ciddi düzenlemeler yaptık"

"Tüm mevzuatımızda kadınların haklarını korumaya, ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik çok ciddi düzenlemeler yaptık." diyen Erdoğan, "Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 27,9'dan yüzde 34,9'a toplam istihdamdaki kadın oranı yüzde 25,3'ten yüzde 28,8'e yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah milletimizi kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimize ulaştıracağız." şeklinde konuştu.

"Belçika'da AB yetkilileriyle bir toplantım var"

Sığınmacılar konusu ile ilgili Erdoğan, "Yarın Belçika'da AB yetkilileriyle bir toplantım var. Temenni ederim daha farklı neticeler alarak döneriz." dedi.

Yunanistan'ın sığınmacılara müdahalesi

Erdoğan, Yunanistan'ın sığınmacılara müdahalesi ile ilgili olarak, "Bu insanlık dışı eylemlere karşı kimse sesini çıkarmıyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin Suriye topraklarını ilhak etme gibi bir amacı asla olmamıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak etme gibi bir amacının asla olmadığını belirterek, "Tek gayemiz ülkemizde yaşayan 3,6 milyon Suriyeli ile sınırlarımıza dayanan 1,5 milyon İdliblinin güvenle evlerine dönüşlerini sağlayacak ortamı tesis etmektir." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlayacak her çözüm bizim için ehvendir"

"İdlib halkının can emniyetini ve Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlayacak her çözüm bizim için ehvendir, kabul edilebilirdir." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili verilen sözlerin tutulmaması halinde, buraları kendi yöntemlerimizle temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz." şeklinde konuştu.