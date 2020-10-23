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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'da yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da yapılan ateşkes anlaşmasıyla ilgili, "Yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil. Daha alt düzeyde bunun kalıcılığı ne kadar olur bunu zaman gösterecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'da yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Libya'da yapılan ateşkes anlaşmasıyla ilgili, "Yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil. Daha alt düzeyde bunun kalıcılığı ne kadar olur bunu zaman gösterecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, BM'nin Libya'da kalıcı ateşkes anlaşması hakkında, " Güvenilirliği bana göre çok da olabilecek gibi değil." ifadelerini kullandı.

"İstanbul koronavirüs salgınında en önde gelen illerimizden bir tanesi"
Koronavirüs salgınıyla ilgili Erdoğan şunları söyledi"

"Maske, mesafe, hijyen. Bunlara hassasiyetle sarılmamız lazım, dikkat etmemiz lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul koronavirüs salgınında en önde gelen illerimizden bir tanesi. Bu konuda mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdürmemiz lazım." dedi.

Erdoğan, "Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak, bunlar bize de bildirilecek ona göre adımlarımızı da atacağız."  diye konuştu.

"Yunanistan'ın elinde S-300'ler var, bırakın testleri, kullanıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(S400) Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan,"Yunanistan'ın elinde S-300'ler var, bırakın testleri, kullanıyor. Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz." dedi.

"Türkiye'nin en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum"
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları hakkında Erdoğan, "Türkiye'nin en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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