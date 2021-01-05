Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi evinde ziyaret etti.
05 Ocak 2021 Salı 15:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çayyolu'ndaki evinin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı.
Erdoğan, Bahçeli ile selamlaştıktan sonra yağmur nedeniyle şemsiyesini alarak "Elhamdülillah rahmetle geldik." dedi.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü.
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, görüşmenin ardından makam aracına kadar eşlik ederek uğurladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.