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Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram ve BİP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan bugünkü mesaisini paylaşarak, 2023'e giden yolda AK Parti'yi daha da güçlü hale getireceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram ve BİP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram ve BİP'ten paylaşımda bulundu.

"Sevgili kardeşim, hayırlı sabahlar." ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Haftaya kongre mesaimize devam ederek başlıyoruz. Öğleden sonra saat 14.00 gibi, AK Parti'mizin Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Muş kongrelerine canlı bağlantı ile katılacağım.

Kongrelerimiz, hamdolsun, güzel geçiyor, coşkulu geçiyor. Bu coşkuyu büyük kongremize kadar inşallah sürdürecek, 2023'e giden yolda partimizi daha da güçlü hale getireceğiz. Durmak yok, yola devam. Sağlıklı, bereketli, huzurlu bir hafta geçirmenizi temenni ediyor, sizi muhabbetle selamlıyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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