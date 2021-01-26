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Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı

Erdoğan, "Saat 13.30'da şehit ve gazi yakınlarımızdan, gazilerimizden, devlet korumasında yetişmiş gençlerimizden ve engellilerimizden oluşan 3 bin 603 kardeşimizle bir araya gelecek, kamu kuruluşlarına atamalarını yapacağız." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.

Mesajına, "Günaydın kıymetli kardeşim" ifadesiyle başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün Ankara'dayız. Milletin Evi'ndeyiz. Saat 13.30'da şehit ve gazi yakınlarımızdan, gazilerimizden, devlet korumasında yetişmiş gençlerimizden ve engellilerimizden oluşan 3 bin 603 kardeşimizle bir araya gelecek, çeşitli kamu kuruluşlarına atamalarını yapacağız. Bu atamaların her bir kardeşime hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabbim muvaffak eylesin.

Külliye'deki bu buluşma ve atama merasimi sonrası saat 15.00'te de genel merkezimizde AK Parti MYK toplantısını gerçekleştirip yola devam edeceğiz inşallah. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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