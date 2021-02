Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin nüfus konusunda Avrupa ile aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Avrupa ülkeleri bu tehditle uzunca bir süredir karşı karşıya. Türkiye'nin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bugün 7 ilimizde birden gerçekleştirdiğimiz kadın kolları kongrelerimizin ülkemiz ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kadın kolları 6'ncı olağan kongremizi ise 8 Mart'ta gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizde görev alacak başkanlarımızı ve yönetimlerini şimdiden tebrik ediyorum.

"KADINLARI GÖRMEZDEN GELEN HİÇBİR HAREKETİN BAŞARI ŞANSI YOKTUR"

Yürüttüğümüz mücadelede kadınlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Kadınları görmezden gelen hiçbir hareketin başarı şansı olmadığı için kadınlarımızla yol yürüdük. Her saldırının üstesinden birlikte geldik, her zaferi birlikte kazandık, her eseri birlikte inşa ettik.

Ülkemizde kadınların siyasette gerçek anlamda ve yaygın şekilde söz sahibi olmaları bu mücadele sürecinde gerçekleşmiştir. Bugün AK Parti Kadın Kolları 5,3 milyonu aşan üye sayısıyla ülkemizde diğer tüm siyasi partilerin üye sayılarına yakın bir güce sahiptir.

"BİZ KADINLARIMIZI HAK ETTİKLERİ YERE GETİRME GAYRETİ İÇİNDE OLDUK"

Birileri kadının adını kullanır, bedenini istismar ederken biz kadınlarımızı hak ettikleri yere getirme gayreti içinde olduk. Yıllarca başörtülü diye kızlarımızı okula sokmadı, kamuda istihdamını engelledi, sokakta küçümsedi. Biz kadınlarımızın hayatında yepyeni bir dönemin başlamasını sağladık.

Kadınlarımız Meclis'te en yüksek temsil oranına yine bizim dönemimizde erişti. AK Parti grubunda 54 kadın milletvekilimiz, kabinede 2 kadın bakanımız görev alıyor. Kadınlarımız en yüksek istihdam oranına yine bizim dönemimizde ulaştı. Öğretmenlerin yüzde 60'ı, akademisyen ve yargı mensuplarının yarısı kadınlardan oluşuyor.

Kadınlarımız iş hayatında girişimcilikten sanayiciliğe, hizmet sektöründen ihracatçılığa kadar her alanda etkinlik kazandı. İşgücüne katılımı yüzde 31'i geride bıraktı. Türkiye'nin en büyük kadın örgütlenmesine sahip partisi olarak kadınlarımızın nasıl bir talebi varsa hepsine kulak verdik.

Anne olarak başımızın tacı, kardeş olarak canımızdan parça, eş olarak hayat arkadaşı, evlat olarak gözümüzün nuru olarak gördüğümüz kadınlar için çalışmaya devam edeceğiz.

"MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR"

Kadınlara yönelerek istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Mızrak çuvala sığmıyor. Bu rezilliklerin de üstü örtülemiyor. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Kale içeriden fethedilir. Biz kadınlarımıza kendimizi en iyi şekilde anlatır, gönlünü kazanırsak diğer aile fertlerini de saflarımıza çekmiş olur.

Önümüzde 2023 seçimleri var. 2023'ü sadece biz değil, karşımızdakiler de sabırsızlıkla bekliyor. Ülkemizin elde ettiği kazanımları koruyabilmenin yolu 2023'te milletimizin desteğini alabilmekten geçiyor.

"ÇOK BÜYÜK OPERASYONLAR ÇEKİYORLAR"

Hükümetlerimiz döneminde kadınlarımıza yönelik hizmetlerin odağında hep aile yer almıştır. Kadın ailenin temelidir. TV'si ile filmi ile ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Tabi bunlar Türk hanımlarını tanımıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde eğitim ve kültürle birlikte aileyi de önceliklerimizin en başına yerleştirerek bu hakikatleri cümle aleme göstereceğiz.

NÜFUS ARTIŞ HIZI DÜŞTÜ

Şahitliğini yaptığımız çiftlere en az 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz. Bazıları bilinçli şekilde mesajımızın içini boşaltmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde nüfus istatistikleri yayınlandı. Nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir. Avrupa ülkeleri bu tehditle uzunca bir süredir karşı karşıya. Türkiye'nin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz. Bu iş teşvikle, parayla, pulla olmaz. Nüfus avantajımızı sürdürmemizin yolu aileye sahip çıkmaktan geçiyor.