Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 tedbirleri hakkında, "Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor." dedi.

Erdoğan, Kovid-19 mutasyonlarına dair, "Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cuma namazını kılmak için Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Küçük esnafımızı yalnız bırakamayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçük esnafımızı yalnız bırakamayız onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz." dedi.

Gıda fiyatlarındaki artışlar konusunda Erdoğan, vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyeceklerini söyleyerek, "Eğer bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir." diye konuştu.

"Bir arkadaşımız, Elon Musk ile sürekli irtibat halinde olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüşme yaptıkları görüşmeye dair, "Müşterek neler yapabiliriz bu konuda ben de bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile sürekli irtibat halinde olacaklar." dedi.

"Hayvan Hakları Yasası her an Meclis'e gelebilir"

Erdoğan, Hayvan Hakları Yasasının her an Meclis'e gelebileceğini söyledi.